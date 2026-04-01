Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Москве с автобусами и легковыми авто
В Москве на 22-м километре Киевского шоссе произошло столкновение двух автобусов и двух легковых автомобилей.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в результате аварии пострадал один человек, которому оказывается медицинская помощь. В настоящее время на месте ДТП движение затруднено — перекрыли две полосы в сторону области.
Ранее семь аварий с участием 18 автомобилей произошли за 40 минут на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга. Причиной массового ДТП, по данным Дирекции комплекса защитных сооружений города, стал густой туман.
В ведомстве уточнили, что на участке открыли только одну полосу для движения, проезд сильно затруднен. Информация о пострадавших и точном количестве участников аварий уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы, которые ликвидируют последствия происшествия и регулируют дорожное движение.
