В США учительница приговорена к пожизненному сроку за совращение учеников 11 и 12 лет

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В штате Калифорния в США учительницу приговорили к пожизненному сроку за совращение учеников 11 и 12 лет. Об этом сообщает KNSD.
Преступницей оказалась 36-летняя Жаклин Ма из города Чула-Виста. Расследование в отношении нее началось еще в 2023 году. Тогда отец одного из учеников обратился в полицию, где рассказал, что преподаватель несколько месяцев занималась сексом с его 12-летним сыном. Помимо этого преступница отправляла свои интимные фотографии подростку и требовала их же от него.
Сообщения сексуального характера Ма отправляла и другому потерпевшему, которым оказался 11-летний школьник. Учительница пыталась изнасиловать его в классе, но тот испугался и убежал. При этом за пять месяцев до своего ареста ее признали одной из учительниц года округа Сан-Диего.
В феврале 2025 года женщину признали виновной. После разбирательств ей вынесли приговор в виде отбывания срока в колонии с правом выхода по УДО через 30 лет.
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Сообщения сексуального характера Ма отправляла и другому потерпевшему, которым оказался 11-летний школьник. Учительница пыталась изнасиловать его в классе, но тот испугался и убежал. При этом за пять месяцев до своего ареста ее признали одной из учительниц года округа Сан-Диего.
В феврале 2025 года женщину признали виновной. После разбирательств ей вынесли приговор в виде отбывания срока в колонии с правом выхода по УДО через 30 лет.
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Иван Мусатов