В Москве осудили членов старейшей Таганской ОПГ на сроки от 22 до 25 лет

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В Москве выдвинули приговоры членам старейшей в городе Таганской организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом пишет портал msk1.ru.
На скамье подсудимых в Московском городском суде оказались 10 участников группировки: Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий Лукьянов, Олег Русанов, Борис Третьяк, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев, Дмитрий Юхневич, Марат Янбухтин и главарь группировки Игорь Жирноклеев. Для них запрашивали сроки от 23 до 25 лет колонии.
В результате, решением суда Балашов, Гришин и Щукарев получили по 23 года лишения свободы, 10 лет из которых они будут отбывать в тюрьме. Также им выдвинут штраф в размере двух миллионов рублей. Лукьянов и Щербаков получили по 22 года с теми же условиями. Юхневича посадят на 24 года, 11 лет из которых он проведёт в тюрьме со штрафом в три миллиона рублей. Русланов, Третьяк и Янбухтин осуждены на 25 лет, из которых 12 они проведут к тюрьме. Русланову также назначен штраф в 4,8 миллиона рублей, а Третьяку и Янбухтину – по три миллиона. Все осуждённые будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Среди обвиняемых также фигурировал лидер ОПГ Григорий Рабинович (Гриша Таганский), который в прошлом году скончался в СИЗО «Матросская тишина».
Всех участников группировки осудили по статьям Уголовного кодекса об убийстве и бандитизме.
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В результате, решением суда Балашов, Гришин и Щукарев получили по 23 года лишения свободы, 10 лет из которых они будут отбывать в тюрьме. Также им выдвинут штраф в размере двух миллионов рублей. Лукьянов и Щербаков получили по 22 года с теми же условиями. Юхневича посадят на 24 года, 11 лет из которых он проведёт в тюрьме со штрафом в три миллиона рублей. Русланов, Третьяк и Янбухтин осуждены на 25 лет, из которых 12 они проведут к тюрьме. Русланову также назначен штраф в 4,8 миллиона рублей, а Третьяку и Янбухтину – по три миллиона. Все осуждённые будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Среди обвиняемых также фигурировал лидер ОПГ Григорий Рабинович (Гриша Таганский), который в прошлом году скончался в СИЗО «Матросская тишина».
Всех участников группировки осудили по статьям Уголовного кодекса об убийстве и бандитизме.
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Анастасия Чинкова