В Кемерове подросток зарезал отчима, угрожавшего расправиться с его матерью

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В Кемерове 17-летний студент колледжа зарезал отчима, угрожавшего убить его мать. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что поздним вечером погибший Виталий поссорился со своей возлюбленной Ириной. Скандал развернулся на глазах у двух сыновей женщины – 17-летнего студента местного колледжа индустрии питания и сферы услуг и восьмилетнего школьника.
В результате, подросток, не выдержавший происходящего, решился заступиться за маму и схватился за нож. Он нанёс отчиму два удара в живот, после чего тот скончался на месте.
Позднее выяснилось, что в последние месяцы на Виталия постоянно поступали жалобы в полицию. Он угрожал матери двоих детей убийством и регулярно избивал её.
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В результате, подросток, не выдержавший происходящего, решился заступиться за маму и схватился за нож. Он нанёс отчиму два удара в живот, после чего тот скончался на месте.
Позднее выяснилось, что в последние месяцы на Виталия постоянно поступали жалобы в полицию. Он угрожал матери двоих детей убийством и регулярно избивал её.
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Анастасия Чинкова