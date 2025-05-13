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В Кемерове подросток зарезал отчима, угрожавшего расправиться с его матерью

Фото: iStock/zoka74

Фото: iStock/zoka74

В Кемерове 17-летний студент колледжа зарезал отчима, угрожавшего убить его мать. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что поздним вечером погибший Виталий поссорился со своей возлюбленной Ириной. Скандал развернулся на глазах у двух сыновей женщины – 17-летнего студента местного колледжа индустрии питания и сферы услуг и восьмилетнего школьника.

В результате, подросток, не выдержавший происходящего, решился заступиться за маму и схватился за нож. Он нанёс отчиму два удара в живот, после чего тот скончался на месте.

Позднее выяснилось, что в последние месяцы на Виталия постоянно поступали жалобы в полицию. Он угрожал матери двоих детей убийством и регулярно избивал её.

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Молодая мать сожгла пять машин Росгвардии на спецстоянке в Калуге
13 мая 2025, 10:02

Фото: istockphoto/grafoto

Молодая мать подожгла пять автомобилей Росгвардии на специальной стоянке в Калуге, сообщает телеграм-канал Mash. По предварительным данным, она действовала по заказу украинских мошенников, чтобы вернуть деньги, которые у неё были украдены. Дома у неё остался трёхмесячный малыш.
Инцидент произошёл сегодня около двух часов ночи. Девушка пробралась на стоянку, обрызгала машины бензином и подожгла их, одновременно снимая всё на телефон. После этого она попыталась скрыться. Сотрудники ФСБ задержали её почти сразу. Выяснилось, что это местная жительница 1999 года рождения, и дома её ждал ребёнок.

Общий ущерб составил около пяти миллионов рублей.

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В США учительница приговорена к пожизненному сроку за совращение учеников 11 и 12 лет
В США учительницу посадили на пожизненное за совращение учеников 11 и 12 лет
13 мая 2025, 02:26

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В штате Калифорния в США учительницу приговорили к пожизненному сроку за совращение учеников 11 и 12 лет. Об этом сообщает KNSD.
Преступницей оказалась 36-летняя Жаклин Ма из города Чула-Виста. Расследование в отношении нее началось еще в 2023 году. Тогда отец одного из учеников обратился в полицию, где рассказал, что преподаватель несколько месяцев занималась сексом с его 12-летним сыном. Помимо этого преступница отправляла свои интимные фотографии подростку и требовала их же от него.

Сообщения сексуального характера Ма отправляла и другому потерпевшему, которым оказался 11-летний школьник. Учительница пыталась изнасиловать его в классе, но тот испугался и убежал. При этом за пять месяцев до своего ареста ее признали одной из учительниц года округа Сан-Диего.

В феврале 2025 года женщину признали виновной. После разбирательств ей вынесли приговор в виде отбывания срока в колонии с правом выхода по УДО через 30 лет.

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В Курской области подросток отправил в патриотический проект "Лица Победы" фото гей*-порноактера
МВД работает с подростком, отправившим фото порноактера в проект «Лица Победы»
13 мая 2025, 00:20

Фото: iStock/Dzurag

Администрация города Железногорска Курской области подала заявление в полицию на подростка, отправившего в рамках патриотического проекта фото гей*-порноактера. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта «Лица Победы» Антона Польского.
«Этот проект назывался "Лица Победы", и было обращение к гражданам присылать своих ветеранов… Та фотография, которую он (подросток – ред.) прислал … была умышленно "застарена", черно-белая, поэтому так произошло. Конечно, мы были в шоке, потому что и мой дед там, два деда моих там, это же просто глумление над тем, что у нас святое… В полицию поступило заявление от администрации города, первого или второго числа оно поступило. Сейчас делом занимается полиция», — передает агентство слова Польского.

Как оказалось, подросток отправил под видом ветерана фото гей*-порноактера Билли Херрингтона. Оно находилось рядом с портретами героев и фронтовиков. При этом Польский признался, что не узнал Херрингтона, так как не знал кто он.

Ранее «Радио 1» сообщало о подростке из Новокузнецка, который планировал взорвать местный военкомат. Несовершеннолетнего задержали правоохранители. Как оказалось, злоумышленник действовал по указке организации «Легион свобода России»*.

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Комику Останину продлили арест за разжигание ненависти к участникам СВО
13 мая 2025, 00:01

Фото: iStock/BrianAJackson

Суд продлил арест стендап-комику Артемию Останину за разжигание ненависти к участникам СВО. Об этом сообщает ТАСС.
«Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении обвиняемому Останину меры пресечения в виде содержания под стражей», — передает решение суда агентство.

Напомним, что комика Артемия Останина обвиняют за разжигание ненависти к участникам СВО после сказанной шутки во время выступления. В ней юморист говорил про «человека без ног, который подорвался на мине». При этом сам Останин заявляет, что в его выступлении не было ни слова про спецоперацию.

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В Москве осудили членов старейшей Таганской ОПГ на сроки от 22 до 25 лет
12 мая 2025, 20:16

Фото: iStock/Zolnierek

В Москве выдвинули приговоры членам старейшей в городе Таганской организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом пишет портал msk1.ru.
На скамье подсудимых в Московском городском суде оказались 10 участников группировки: Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий Лукьянов, Олег Русанов, Борис Третьяк, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев, Дмитрий Юхневич, Марат Янбухтин и главарь группировки Игорь Жирноклеев. Для них запрашивали сроки от 23 до 25 лет колонии.

В результате, решением суда Балашов, Гришин и Щукарев получили по 23 года лишения свободы, 10 лет из которых они будут отбывать в тюрьме. Также им выдвинут штраф в размере двух миллионов рублей. Лукьянов и Щербаков получили по 22 года с теми же условиями. Юхневича посадят на 24 года, 11 лет из которых он проведёт в тюрьме со штрафом в три миллиона рублей. Русланов, Третьяк и Янбухтин осуждены на 25 лет, из которых 12 они проведут к тюрьме. Русланову также назначен штраф в 4,8 миллиона рублей, а Третьяку и Янбухтину – по три миллиона. Все осуждённые будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Среди обвиняемых также фигурировал лидер ОПГ Григорий Рабинович (Гриша Таганский), который в прошлом году скончался в СИЗО «Матросская тишина».

Всех участников группировки осудили по статьям Уголовного кодекса ​об убийстве и бандитизме.

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