Жителей Домодедова пригласили пройти диспансеризацию в выходные

Пройти диспансеризацию в центре медицинской профилактики «Здоровье Подмосковью» могут жители городского округа Домодедово в ближайшие выходные дни: 21 и 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Проверить здоровье можно с 8 утра до 13:00. При этом в праздничный понедельник, 23 февраля, центр профилактики работать не будет.





«В рамках диспансеризации особое внимание медики уделяют пациентам с хроническими заболеваниями. Им предлагается расширенный набор исследований. В частности, пациентам с диабетом делают анализ на гликированный гемоглобин. Результат позволяет среднее содержание сахара в крови за несколько месяцев», — говорится в сообщении.