Жителей и гостей Подмосковья попросили быть осторожнее у воды в длинные выходные
В предстоящие длинные выходные в Московской области ожидается резкое увеличение числа отдыхающих у водоёмов. Это объясняется также началом купального сезона и установлением жаркой погоды, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
Для предотвращения трагедий сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Московской области, представители ВОСВОД, МВД и муниципальных спасательных служб запустили «Месячник безопасности».
В его рамках проводят профилактические рейды и надзорные мероприятия. Усилена работа с детьми в оздоровительных лагерях. Особое внимание уделяют борьбе с купанием на «диких пляжах». Как напомнили в ведомстве, именно там, согласно статистике, чаще всего гибнут люди.
«Не ныряйте в незнакомых и заболоченных местах, не заплывайте далеко за буйки и на судовой ход. С осторожностью купайтесь в холодной воде в жару, так как резкий перепад опасен для сердца. Никогда не оставляйте детей у воды без присмотра даже на минуту! Это – главная причина гибели малышей. Также категорически запрещено распивать спиртное на пляжах и у воды», – подчеркнули в подмосковном главке МЧС.Список официальных пляжей Московской области доступен по ссылке.