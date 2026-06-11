Жителей и гостей Подмосковья попросили быть осторожнее у воды в длинные выходные

11 июня 2026, 20:34

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

В предстоящие длинные выходные в Московской области ожидается резкое увеличение числа отдыхающих у водоёмов. Это объясняется также началом купального сезона и установлением жаркой погоды, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.





Для предотвращения трагедий сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Московской области, представители ВОСВОД, МВД и муниципальных спасательных служб запустили «Месячник безопасности».



В его рамках проводят профилактические рейды и надзорные мероприятия. Усилена работа с детьми в оздоровительных лагерях. Особое внимание уделяют борьбе с купанием на «диких пляжах». Как напомнили в ведомстве, именно там, согласно статистике, чаще всего гибнут люди.