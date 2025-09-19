Жителей Московской области предупредили о сохраняющейся активности клещей

19 сентября 2025, 22:52

оригинал Фото: Istock / Nataba

Активность клещей на территории Подмосковья сохраняется. Об этом предупредили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Московской области.





Как отметили в ведомстве, к 17 сентября в регионе зарегистрировали около 15 тысяч обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей.

«Для профилактики людям, отъезжающим на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам профессиональных групп риска проводят вакцинацию против клещевого энцефалита. Уже привиты более 20,5 тыс. человек, в том числе порядка восьми тысяч детей. Акарицидные обработки проведены на площади более 5,7 тыс. гектаров», – рассказали в надзорном ведомстве.