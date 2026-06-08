Жителей Павловского Посада познакомили с работой полиции

08 июня 2026, 14:53

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Мероприятие «Один день с полицией России» состоялось в городском парке Павловского Посада в субботу, 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Участие в необычном празднике приняли все подразделения полиции. О своей работе рассказывали сотрудники патрульно-постовой службы, автоинспекторы, криминалисты, кинологи и др. Свой вклад внесли также члены мотоклуба «Ночные волки», военно-патриотического объединения колледжа «Энергия» и центра военно-исторической реконструкции «Гарнизон А».





«Юные гости мероприятия смогли посидеть за рулём патрульного автомобиля, пообщаться со служебными собаками и пройти квест-расследование», — говорится в сообщении.