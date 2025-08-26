Житель Новосибирской области поймал гадюку голыми руками
В Новосибирской области можно встретить змей. Об этом рассказала специалист «Центра реабилитации диких животных» Алиса Богомолова. Её слова приводит Om1 Новосибирск.
Ранее в соцсетях появились кадры с гадюкой, которую обнаружил и поймал житель Новосибирской области в окрестностях Колыванского шоссе.
«Колыванское шоссе — это достаточно далеко от города. Два-три года назад я в центре Академгородка отлавливала гадюк. Это вполне реально», — сказала Богомолова в разговоре с Om1 Новосибирск.
По её словам, гадюки могут обитать в радиусе километра от Колыванского шоссе. Кроме того, змеи встречаются и в самом городе. Например, ей приходилось отлавливать ужей в районе площади Кирова и на правом берегу в районе улицы Жуковского.
Богомолова призвала местных жителей при встрече со змеёй не ловить её самостоятельно, а обращаться в «Центр реабилитации диких животных». Также можно позвонить в МЧС.