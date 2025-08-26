Житель Новосибирской области поймал гадюку голыми руками

26 августа 2025, 13:27

Фото: iStock/HeartyStock

В Новосибирской области можно встретить змей. Об этом рассказала специалист «Центра реабилитации диких животных» Алиса Богомолова. Её слова приводит Om1 Новосибирск.





Ранее в соцсетях появились кадры с гадюкой, которую обнаружил и поймал житель Новосибирской области в окрестностях Колыванского шоссе.





«Колыванское шоссе — это достаточно далеко от города. Два-три года назад я в центре Академгородка отлавливала гадюк. Это вполне реально», — сказала Богомолова в разговоре с Om1 Новосибирск.