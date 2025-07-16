Жителей Подмосковья научили экономить на коммуналке во время отпуска
Жители Подмосковья, уезжающие в отпуск, могут сэкономить на коммунальных платежах от 3 до 8 тыс. рублей за месяц. В пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, как это сделать.
«Пересчитать можно плату за водоснабжение и водоотведение, если в квартире нельзя установить счётчики, что подтверждено актом от управляющей организации. Плату пересчитают по факту отсутствия. Также возможно пересчитать оплату газа, если она начисляется по числу жильцов, и вывоз мусора, если он оплачивается по площади помещения в собственности», – отметили в министерстве.Для этого нужно написать заявление в управляющую организацию и приложить документы, подтверждающие отъезд – билеты, справки с работы, из больницы.
Важно подать заявление до отъезда или в течение месяца после возвращения.
Дополнительно можно сэкономить на интернете, но только если сети не входят в состав общего имущества. А вот на оплате отопления, общедомовых нужд, содержания жилья и капремонта сэкономить не удастся.
В случае бездействия на запрос перерасчёта нужно сообщить об этом в территориальный отдел министерства, приложив подтверждающие документы.