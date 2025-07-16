Жителей Подмосковья научили экономить на коммуналке во время отпуска

16 июля 2025, 10:20

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Жители Подмосковья, уезжающие в отпуск, могут сэкономить на коммунальных платежах от 3 до 8 тыс. рублей за месяц. В пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, как это сделать.







«Пересчитать можно плату за водоснабжение и водоотведение, если в квартире нельзя установить счётчики, что подтверждено актом от управляющей организации. Плату пересчитают по факту отсутствия. Также возможно пересчитать оплату газа, если она начисляется по числу жильцов, и вывоз мусора, если он оплачивается по площади помещения в собственности», – отметили в министерстве.