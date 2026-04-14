«Ворчит, радуется»: Попавшую под машину на МКАД собаку нашли в Москве

14 апреля 2026, 21:27

РИА Новости: Попавшую под машину на МКАД собаку нашли в Москве

Волонтеры обнаружили собаку по кличке Элли, пропавшую в понедельник в районе Битцевского парка в Москве.





Как выяснило РИА Новости, изучив чат поиска, животное сначала попало под машину на МКАД и сумело перебежать почти все полосы автомагистрали. По данным волонтеров, собака потерялась в понедельник около 19:30. Позже она попала в объективы камер видеонаблюдения на 37-м километре МКАД.



На опубликованном в чате видео в 19:36 Элли перебегает шестиполосную дорогу, оказывается под колесами движущегося автомобиля, затем добирается до другой стороны кольцевой трассы и скрывается из зоны видимости, преодолев практически все полосы МКАД. Во вторник в 18:38 в чате появилась фотография, на которой мужчина держит собаку на руках. Волонтеры сообщили: «Найдена. С хозяевами». Щенка обнаружили в Битцевском лесу у МКАД при участии волонтеров и самого владельца.



Хозяйка собаки Анастасия рассказала РИА Новости, что Элли везут в ветеринарную клинику. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.





«Ходит нормально, ворчит, радуется», — поделилась она.