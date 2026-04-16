Россиянка на 39-й неделе беременности бросилась в ледяную воду спасать собаку
В Набережных Челнах женщина на 39-й неделе беременности бросилась в ледяную воду ради спасения своей собаки. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Минздрав Татарстана.
34-летняя беременная женщина гуляла с псом. В какой-то момент питомец заметил утку и погнался за ней по тонкому льду. Челнинка побежала за собакой, после чего лёд под ними провалился и оба оказались в реке.
Будущая мама провела в воде около пяти минут, прежде чем смогла выбраться на берег. Случайный прохожий вытащил животное из воды. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, которая прибыла на место в кратчайшие сроки.
Для женщины на позднем сроке беременности переохлаждение создавало серьёзную угрозу, поэтому фельдшеры стабилизировали её состояние и срочно доставили в перинатальный центр. Мужчина, спасший собаку, провёл в воде около 15 минут, и медики тоже госпитализировали его.
