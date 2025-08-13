Мужчина зарезал соседа по комнате в доме престарелых из-за телевизора
Прокуратура Сахалинской области сообщила о вынесении приговора 58-летнему жителю города Томари, который получил семь лет колонии строгого режима за убийство своего соседа по комнате в доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел 21 апреля 2025 года, когда между мужчинами возник конфликт из-за переключения телевизионных каналов, что помешало одному из них уснуть. В ходе словесной ссоры подсудимый, не сдержавшись, схватил хозяйственный нож с тумбочки и нанес потерпевшему не менее пяти ударов в область грудной клетки и шеи. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Суд признал мужчину виновным в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ и приговорил его к семи годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу, как сообщает пресс-служба прокуратуры.
Ранее стало известно, что 61-летний житель Перми обвиняется в убийстве знакомого на пешеходной лестнице возле дома по улице Казанской — конфликт на почве ревности привел к нанесению смертельного удара ножом в шею.
