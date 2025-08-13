Мужчина зарезал соседа по комнате в доме престарелых из-за телевизора

13 августа 2025, 07:13

Сахалинец получил семь лет за убийство соседа в доме престарелых

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Прокуратура Сахалинской области сообщила о вынесении приговора 58-летнему жителю города Томари, который получил семь лет колонии строгого режима за убийство своего соседа по комнате в доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов. Об этом пишет РИА Новости.