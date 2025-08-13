В Кемерово жительница Кузбасса избила парикмахера феном
В Кемерово разразился скандал, который потряс местное сообщество: 43-летняя женщина, недовольная услугами парикмахера, устроила настоящий дебош в студии красоты. Об этом пишет РИА Новости.
В отделение полиции «Ленинский» обратилась 46-летняя пострадавшая. Она рассказала, что её бывшая клиентка не только напала на неё, но и устроила погром в салоне. По словам потерпевшей, конфликт с клиенткой тянулся несколько месяцев. Женщина неоднократно выдвигала необоснованные претензии к качеству стрижек и укладок, но в этот раз дело дошло до крайности. В момент своего визита, недовольная клиентка не просто высказала свои эмоции — она разбросала кашпо с цветами, уничтожила предметы декора и, что самое шокирующее, нанесла несколько ударов феном.
После инцидента пострадавшая обратилась за медицинской помощью, где врачи диагностировали ей ушибы и перелом мизинца. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала полученные травмы как вред здоровью средней тяжести. Полиция быстро отреагировала на происшествие и задержала агрессивную клиентку. В ходе допроса она не смогла объяснить свои действия. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», что может грозить ей до трех лет лишения свободы.
Читайте также: