Жителей Подмосковья предупредили о фальшивых домовых чатах

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Мошенники начали использовать новую схему обмана. Теперь они создают фальшивые домовые чаты. Об этом жителей Московской области предупредили специалисты Главного управления региональной безопасности.





Листовки с приглашением вступить в «чат соседей» злоумышленники размещают в подъездах жилых домов. Далее события могут развиваться по одной из двух схем.





«Жилец, отсканировавший QR-код с листовки, попадает на поддельный сайт, похожий на страницу мессенджера. Затем оттуда поступает требование ввести код якобы для подтверждения номера телефона. Сделав это, жертва даёт злоумышленникам доступ к своему аккаунту», — говорится в сообщении.