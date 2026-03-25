Жителей Подмосковья предупредили о фальшивых домовых чатах
Мошенники начали использовать новую схему обмана. Теперь они создают фальшивые домовые чаты. Об этом жителей Московской области предупредили специалисты Главного управления региональной безопасности.
Листовки с приглашением вступить в «чат соседей» злоумышленники размещают в подъездах жилых домов. Далее события могут развиваться по одной из двух схем.
«Жилец, отсканировавший QR-код с листовки, попадает на поддельный сайт, похожий на страницу мессенджера. Затем оттуда поступает требование ввести код якобы для подтверждения номера телефона. Сделав это, жертва даёт злоумышленникам доступ к своему аккаунту», — говорится в сообщении.Вторая схема немного сложнее. По ссылке человек переходит на фейковый чат, в котором имитируется общение, включая размещение различных объявлений. Там «администратор» публикует ссылку на какое-либо заманчивое предложение: получить выплату, скидку и пр. Эта ссылка ведёт на фишинговый сайт, запрашивающий код с «Госуслуг», чтобы получить доступ ко всем данным жертвы.
Жильцам рекомендуется не переходить по ссылкам из сомнительных объявлений, а узнавать адрес соседского чата у старшего по дому.