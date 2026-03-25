В Москве задержали администратора продающей базы данных хакерской площадки
В Москве сотрудники полиции задержали предполагаемого администратора одной из крупнейших международных хакерских площадок, на которой в течение нескольких лет продавались похищенные базы персональных данных. Об этом 25 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, на платформе размещались сотни миллионов учётных записей пользователей, банковские данные, логины, пароли, а также корпоративные документы, полученные в результате кибервзломов. Как уточнила Волк, похищенная информация могла использоваться не только для купли-продажи, но и для последующего совершения мошенничества в отношении граждан.
Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители изъяли технику и иные предметы, которые могут иметь значение для расследования. По факту возбудили уголовное дело о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные.
Ранее в Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь».
