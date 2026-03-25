В Твери учителя наказали за травму у первоклассника, полученную в драке
Первоклассник пострадал во время драки со сверстником в одной из школ Твери. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.
Все произошло еще в январе этого года. Мальчик подрался с одноклассником, когда учителя не было в классе. У ребенка диагностировали повреждение хрящевой ткани правой бедренной кости, на ногу наложили гипс.
Надзорный орган провел проверку и установил нарушения законодательства об образовании. Директора учебного заведения оштрафовали на 10 тысяч рублей, а ответственного педагога привлекли к дисциплинарной ответственности.
