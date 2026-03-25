В Твери учителя наказали за травму у первоклассника, полученную в драке

Первоклассник пострадал во время драки со сверстником в одной из школ Твери. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.



Все произошло еще в январе этого года. Мальчик подрался с одноклассником, когда учителя не было в классе. У ребенка диагностировали повреждение хрящевой ткани правой бедренной кости, на ногу наложили гипс.

Надзорный орган провел проверку и установил нарушения законодательства об образовании. Директора учебного заведения оштрафовали на 10 тысяч рублей, а ответственного педагога привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что В Новосибирске спасатели освободили десятилетнего школьника, который прыгал по крышам гаражей, провалился в щель и застрял.

Лидия Пономарева

