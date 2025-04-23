Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с продажей ответов на ОГЭ и ЕГЭ

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В преддверии школьных экзаменов мошенники снова начали использовать схему, в рамках которой предлагают приобрести «реальные ответы» на ОГЭ и ЕГЭ, а в результате получают личные данные покупателя, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Аферисты создают специальные сайты и каналы в мессенджерах, где якобы можно купить готовые ответы на экзаменационные вопросы и темы, а также «реальные варианты» контрольно-измерительных материалов (КИМ), чтобы заранее узнать задания. Иногда злоумышленники предлагают даже сдать экзамен вместо ученика», — говорится в сообщении.Люди, поверившие мошенникам, оставляют свои данные на фишинговых сайтах, а взамен получают подделку или устаревшие задания. Кроме того, при совершении такой «сделки» есть риск заражения гаджета вредоносными программами, созданными для похищения паролей и денег.
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