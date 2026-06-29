Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с доступом к Wi-Fi
Мошенники начали использовать новую уловку для получения доступа к данным граждан. Теперь «наживкой» стал бесплатный Wi-Fi. Об этом жителей Московской области предупредили специалисты регионального министерства госуправления, информационных технологий и связи.
Злоумышленники размещают в общественных местах QR-коды с предложением бесплатного доступа в сеть.
«При сканировании кода пользователь попадает на фишинговый сайт, который имитирует страницу авторизации. В результате мошенники получают все его данные. Может также произойти скрытая установка на смартфон вредоносных программ», — говорится в сообщении.Чтобы не стать жертвой обмана, эксперты рекомендуют обращать внимание на качество QR-кода: у мошенников он часто сделан криво или напечатан на обычном листе бумаги.