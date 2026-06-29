Девочку из Индии изнасиловали более 12 мужчин за четыре дня
13-летняя жительница Индии стала жертвой похищения и группового изнасилования. Об этом пишет Times of India.
Несовершеннолетняя отправилась на встречу с подругой, а на обратном пути села в такси. Однако водитель отвёз пассажирку в отель и передал группе мужчин. В течение четырёх дней девочку перемещали между разными гостиницами, принуждали употреблять алкоголь и подвергали сексуальному насилию.
Правоохранители задержали десять человек, подозреваемых в причастности к преступлению. Сотрудники полиции стремятся выявить всех участников противоправных действий и обеспечить их привлечение к ответственности.
Похожий случай недавно произошёл в индийском городе Дехрадун. 14-летнюю девочку затащил в туалет племянник владельца дома и совершил преступление.
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