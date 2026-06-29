Звезда популярного турецкого сериала попала в смертельную аварию

29 июня 2026, 08:47

В Турции 19-летняя актриса Саклы из сериала «Глаза Черного моря» погибла в ДТП

Фото: iStock/Bilanol

19-летняя турецкая актриса Гамзе Саклы, известная по сериалу «Глаза Черного моря», погибла в ДТП вместе с двумя подругами. Об этом сообщает издание Sözcü.