Звезда популярного турецкого сериала попала в смертельную аварию
19-летняя турецкая актриса Гамзе Саклы, известная по сериалу «Глаза Черного моря», погибла в ДТП вместе с двумя подругами. Об этом сообщает издание Sözcü.
Трагедия произошла вечером 23 июня в городе Чайели провинции Ризе, на побережье Черного моря. Водителем была 22-летняя Селинай Сарал. Предварительно, автомобиль потерял управление, врезался в столб на разделительной полосе, после чего его выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с другой легковушкой и отлетел в микроавтобус. На месте аварии произошел пожар.
Актрису выбросило на дорогу, а ее подруги остались в горящей машине — спасти никого из них не удалось. Еще пятерых пострадавших с травмами госпитализировали.
Саклы с детства мечтала стать актрисой, начинала как помощница и стилистка на съемках, а в 2025 году сыграла роль второго плана в популярном сериале, который транслировали российские стриминговые сервисы.
Читайте также: