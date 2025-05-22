Мошенники начали атаковать учащихся под предлогом доступа к электронному журналу

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Кибермошенники активизировали атаки на школьников и студентов. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Аферисты звонят ученикам, представляясь сотрудниками образовательных учреждений, и под предлогом подтверждения номера телефона для доступа к электронному журналу просят назвать код из СМС. На деле этот код даёт злоумышленникам прямой доступ к аккаунту жертвы на портале госуслуг.
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«Чтобы ввести жертву в состояние паники, мошенники всегда используют манипуляции. Они торопят жертву, не оставляя ни минуты для обдумывания происходящей ситуации. Чтобы звучать авторитетно, они используют в своей речи сложную терминологию и официальные формулировки. Нередки случаи, когда они подменяют номера телефонов в специальных программах, чтобы повысить доверие жертвы. Если жертва все же задаёт вопросы о вышестоящем руководстве или организации, мошенники отказываются предоставлять контакты для проверки информации», – пояснили в ГУРБ.Там отметили, что все эти факторы должны насторожить, а ключевая фраза «код из СМС» должна стать решающей для того, чтобы немедленно завершить разговор. Иначе аферисты получат доступ к личной информации на «Госуслугах» и смогут использовать ее в своих целях.
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Лора Луганская