В Лобне провели информационную акцию «Стоп — мошенники!»

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Акцию, направленную на противодействие мошенникам, провели сотрудники полиции и представитель Общественного совета округа Лобня Виктор Савостин в различных учреждениях города, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе акции гражданам рассказали, какие схемы обмана используют мошенники, в том числе с использованием цифровых технологий. В частности, жители Лобни узнали, что мошенники звонят по телефону и отправляют сообщения через мессенджеры, представляясь сотрудниками различных ведомств и силовых структур, и взламывают аккаунты на сайте «Госуслуги», — говорится в сообщении.Участникам акции порекомендовали не вступать в диалог с такими собеседниками, не сообщать им какие-либо коды и личные данные, не производить по их рекомендации никакие финансовые операции и не переходить на сторонние сайты по присланной ими ссылке.
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Лев Каштанов