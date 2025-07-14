Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с оформлением ОСАГО

14 июля 2025, 11:39

оригинал Фото: istockphoto.com/Zephyr18

Преступники придумали новую схему мошенничества с полисом ОСАГО, в результате которой получают личные данные и деньги жертв. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Мошенники создают сайты-двойники известных страховых компаний. Для того, чтобы ввести пользователей в заблуждение, в доменном имени они могут использовать слово «osago» или другие подобные комбинации.





«На фальшивом сайте пользователю предлагается заполнить анкету для расчёта стоимости страховки, внести личные данные, данные водительских прав и информацию об автомобиле. А для оплаты «оформления полиса» требуется внести данные банковской карты, включая трёхзначный код», — говорится в сообщении.