Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с оформлением ОСАГО
Преступники придумали новую схему мошенничества с полисом ОСАГО, в результате которой получают личные данные и деньги жертв. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Мошенники создают сайты-двойники известных страховых компаний. Для того, чтобы ввести пользователей в заблуждение, в доменном имени они могут использовать слово «osago» или другие подобные комбинации.
«На фальшивом сайте пользователю предлагается заполнить анкету для расчёта стоимости страховки, внести личные данные, данные водительских прав и информацию об автомобиле. А для оплаты «оформления полиса» требуется внести данные банковской карты, включая трёхзначный код», — говорится в сообщении.Затем жертву обмана перенаправляют на фальшивую страницу «подтверждения оплаты», где требуется ввести код из смс-сообщения. Деньги уходят мошенникам, а полученные данные они могут использовать в других преступных схемах.