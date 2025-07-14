В России подростки поставили на колени 17-летнюю девушку за отказ встречаться с мужчиной

14 июля 2025, 11:32

В Колмогорово подростки избили 17-летнюю девушку за отказ встречаться с мужчиной

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В селе Колмогорово Кемеровской области подростки поставили на колени и избили 17-летнюю девушку за отказ встречаться со взрослым мужчиной. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.