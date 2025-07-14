В России подростки поставили на колени 17-летнюю девушку за отказ встречаться с мужчиной
В Колмогорово подростки избили 17-летнюю девушку за отказ встречаться с мужчиной
В селе Колмогорово Кемеровской области подростки поставили на колени и избили 17-летнюю девушку за отказ встречаться со взрослым мужчиной. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отвергнутый ухажер, который вдвое старше школьницы, подговорил своих малолетних друзей напасть на нее. Девушку поставили на колени и заставили извиняться перед мужчиной. При этом ей наносили удары ногами по всему телу.
Родители пострадавшей обратились в правоохранительные органы. Но, по их словам, полицейские бездействуют, так как у обидчика школьницы есть связи с местными криминальными авторитетами.
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