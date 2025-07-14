Аппарат для чистки зубов взорвался во рту у пациента в стоматологии Дагестана
Необычный инцидент произошёл в Дагестане на приёме у стоматолога. Во время процедуры произошёл взрыв аппарата для чистки зубов прямо во рту пациента. Однако потерпевший удивил всех своим спокойствием, сообщают местные телеграм-каналы.
Взрыв медицинского прибора случился после того, как помощник врача установил устройство в ротовую полость пациента. Произошедший хлопок серьёзно напугал медика и его ассистента. Отмечается, что пациент в это время продолжил невозмутимо лежать на стоматологической кушетке. Никаких признаков паники мужчина не проявил, лишь немного отклонил голову в сторону.
Сообщается, что причиной взрыва медицинского устройства выступила халатность ассистента. Помощник стоматолога не уследил за инструментом, и тот забился порошком. Медицинские специалисты и пациент не пострадали. Помимо этого, пострадавший не собирается жаловаться на случившееся, так как стоматолог — его друг.
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