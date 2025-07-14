Аппарат для чистки зубов взорвался во рту у пациента в стоматологии Дагестана

14 июля 2025, 11:27

В стоматологии Дагестана во рту у пациента взорвался аппарат для чистки зубов

Фото: Istock/Banannaanna

Необычный инцидент произошёл в Дагестане на приёме у стоматолога. Во время процедуры произошёл взрыв аппарата для чистки зубов прямо во рту пациента. Однако потерпевший удивил всех своим спокойствием, сообщают местные телеграм-каналы.