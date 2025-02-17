Аферисты начали рассылать фейковые уведомления о просроченных платежах

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Мошенники начали рассылать россиянам письма от имени различных ведомств о «просроченных платежах». О новой схеме обмана рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
«В фейковых уведомлениях прописана конкретная сумма, есть QR-код или ссылка для перехода к оплате. Проводить её аферисты предлагают через Систему быстрых платежей. При этом для большего воздействия они предлагают скидки, которые якобы действуют только сейчас. За неуплату грозят штрафами и арестом имущества», – отметили в ведомстве.В МВД напомнили, что проверять штрафы нужно только через портал госуслуг или на сайте Федеральной налоговой службы.
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Лора Луганская