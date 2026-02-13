В Коломне рассказали о ходе уборки снега
Очередной мощный снегопад обрушился на столичный регион. О ходе уборки снега в Коломне рассказал гендиректор подрядной организации ООО «Аспект» Дмитрий Шарков, передаёт корреспондент.
Уборка ведётся как вручную, так и при помощи спецмашин.
«Дороги очищается от снега полностью, по всей ширине, включая тротуар. Из убранного формируются снежные кучи, которые потом загружают на самосвалы и вывозят на снежный полигон», — сказал Дмитрий Шарков.Работа ведётся круглосуточно.
Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что к уборке региональных дорог Подмосковья привлекли более 1 300 человек и свыше 560 единиц специальной техники. Кроме того, работает оперативный штаб: он мониторит дорожную ситуацию и направляет дополнительные бригады на сложные участки.