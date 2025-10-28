Жителей Подмосковья предупредили о последствиях смывания влажных салфеток в унитаз

28 октября 2025, 17:10

оригинал Фото: Ольга Сычёва

Смывание в унитаз влажных салфеток, тряпок, подгузников и прочих неподходящих для этого отходов может привести к засору канализации и масштабным отключения воды. Об этом предупредили жителей Подмосковья специалисты Мособлводоканала, передаёт корреспондент Ольга Сычёва.





То, насколько безответственно некоторые жители региона относятся к эксплуатации канализации, показывает «улов» насосной станции в Орехово-Зуеве. Только за четыре часа работы там достали 20 вёдер влажных салфеток. А за десять дней здесь набирается восьмитонный контейнер неразлагающегося мусора.





«Действующие правила при засоре предписывают отключать и холодную, и горячую воду. И мы сталкиваемся с тем, что кто-то бросил в канализацию одну влажную салфетку, а без воды остался целый микрорайон», — рассказал заместитель генерального директора Мособлводоканала Андрей Худолеев.