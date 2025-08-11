Жителей Подмосковья предупредили о рассылке фейковых штрафов

11 августа 2025, 11:55

оригинал Фото: istockphoto.com/JuYochi

Мошенники начали рассылать поддельные извещения о штрафах за нарушение ПДД. Об этой уловке жителям Московской области рассказали в региональном министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.





Фейковые сообщения о штрафах приходят гражданам на электронную почту и сообщениями в мессенджерах.





«Текст сообщения гласит: «Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф!». К сообщениям прилагается файл в PDF-формате, похожий на официальное постановление. Там также есть кнопка «Оплатить», — говорится в сообщении.