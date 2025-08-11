Жителей Подмосковья предупредили о рассылке фейковых штрафов
Мошенники начали рассылать поддельные извещения о штрафах за нарушение ПДД. Об этой уловке жителям Московской области рассказали в региональном министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.
Фейковые сообщения о штрафах приходят гражданам на электронную почту и сообщениями в мессенджерах.
«Текст сообщения гласит: «Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф!». К сообщениям прилагается файл в PDF-формате, похожий на официальное постановление. Там также есть кнопка «Оплатить», — говорится в сообщении.Если получатель нажимает кнопку оплаты, дальнейшая ситуация может развиваться по двум сценариям. Ссылка ведёт либо на страницу с вирусом, который заражает устройство и передаёт мошенникам все пароли, либо на фишинговый сайт, внешне аналогичный банковскому или государственному ресурсу. Данные, которые пользователь оставит на этом сайте, также попадут мошенникам.