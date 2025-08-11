Достижения.рф

Ребенок насмерть разбился на электросамокате на Алтае

Фото: iStock/Oleg Elkov

10-летний мальчик насмерть разбился на электросамокате на Алтае. Об этом проинформировал СУ СКР по Алтайскому краю.



Вечером в субботу, 9 августа, ребенок катался на электросамокате и не справился с управлением. Мальчик упал на асфальт, сильно ударился головой и потерял сознание. Его госпитализировали в больницу, однако медики не смогли его спасти.

Причиной смерти пострадавшего стала травма в виде линейного перелома теменной кости головы. Согласно информации ведомства, скоростной электросамокат мальчику подарили родители — за три дня до трагедии.

Расследование продолжается.

Екатерина Коршунова

