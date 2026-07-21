Жителей Подмосковья предупредили о схеме обмана удалёнщиков
Мошенники начали использовать новую схему обмана, она рассчитана на людей, работающих удалённо. Об этом жителям Московской области рассказали в пресс-службе регионального Мингосуправления.
Злоумышленники пишут или звонят удалёнщикам, представляясь сотрудниками Соцфонда или налоговой службы, говорят, что за использование домашнего интернета и личной техники положена компенсация, для получения которой нужно пройти идентификацию через портал «Госуслуги».
«Под предлогом оформления компенсации мошенники выясняют реквизиты банковской карты жертвы, а в конце разговора просят назвать код из СМС — якобы для подтверждения личности», — говорится в сообщении.С помощью кода они получают доступ к кабинету жертвы на «Госуслугах» и крадут деньги или персональные данные.