Туристы из Китая ехали в автобусе, столкнувшемся с внедорожником в Приангарье

21 июля 2026, 06:26

Туристы из Китая ехали в автобусе, столкнувшемся с внедорожником под Листвянкой

Фото: канал в MAX «МВД38»/@mvd38

В автобусе, попавшем в ДТП в Приангарье, находились туристы из Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.