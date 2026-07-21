Туристы из Китая ехали в автобусе, столкнувшемся с внедорожником в Приангарье
В автобусе, попавшем в ДТП в Приангарье, находились туристы из Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
Авария произошла вечером 20 июля на Байкальском тракте недалеко от посёлка Листвянка. Микроавтобус Yutong с иностранными путешественниками столкнулся с внедорожником Mitsubishi Pajero. В результате удара на месте скончался 59-летний водитель джипа — настоятель храма в честь Святой Троицы села Хомутово.
Пассажиры и водитель автобуса не получили серьезных повреждений. Несколько туристов обратились к специалистам за медицинской помощью – врачи диагностировали у них травмы, не представляющие угрозы для жизни. В настоящее время следственные органы, прокуратура и ГАИ проводят проверки по факту происшествия.
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