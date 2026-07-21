Достижения.рф

Самолёт приземлился на жилой дом в США

ABC: Самолёт приземлился на жилой дом в американском штате Техас
Фото: iStock/Diy13

Самолёт приземлился на жилой дом в американском штате Техас. Об этом сообщает ABC.



Пилот, управлявший двухместным самолётом Piper J-3 Cub, предпринял попытку добраться до ближайшего аэродрома. Однако вместо этого он совершил аварийную посадку на крышу здания.

В момент происшествия на борту находился только пилот. Мужчину после инцидента доставили в больницу. В настоящее время неизвестно, находились ли в здании люди и есть ли другие пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в Аргентине студентка самостоятельно посадила самолёт после того, как пилот выпал из кабины во время полёта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0