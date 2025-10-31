Главу солнцевского ОМВД по миграции осудили за выдачу паспортов ворам в законе*

31 октября 2025, 12:34

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД района Солнцево Александр Поздняков приговорён к 14 годам колонии строгого режима за незаконную выдачу российских паспортов мигрантам и представителям криминальных кругов. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.