Главу солнцевского ОМВД по миграции осудили за выдачу паспортов ворам в законе*
Бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД района Солнцево Александр Поздняков приговорён к 14 годам колонии строгого режима за незаконную выдачу российских паспортов мигрантам и представителям криминальных кругов. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
По информации следствия, Поздняков организовал схему, по которой за взятки оформлял поддельные документы иностранцам, в том числе «ворам в законе»* из Чечни. Ему вменили шесть эпизодов получения взяток и фиктивной выдачи паспортов.
Вместе с Поздняковым суд осудил техника отдела Елену Смирнову и посредника Мубариза Гурбанова — оба получили по 12 лет общего режима и штрафы по 400 тысяч рублей.
Ранее, в 2023 году, Позднякова уже осудили за превышение полномочий: тогда он оформил паспорт на имя «Адзоева» для «вора в законе»* Гилани Алиева, позволив тому выехать из России.
