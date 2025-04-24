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В России стартует патриотическая акция «Летопись сердец»

Фото: пресс-служба Минкультуры МО

Фото: пресс-служба Минкультуры МО

Всероссийская ежегодная патриотическая акция для школьников «Летопись сердец» будет проходить с 25 апреля по 20 мая, в этом году она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
«Целью акции является воспитание патриотизма и гражданственности среди школьников через изучение героического прошлого нашей страны», — говорится в сообщении.
Для участия в акции ребята должны подготовить творческую работу по одной из двух номинаций: «Рассказ о Герое моего края или семьи» или «Фильм о Герое моего края или семьи» и подать заявку через личный кабинет на портале культурадляшкольников.РФ. Приём заявок завершится 20 мая. Затем комиссия отберёт 100 лучших работ, которые опубликуют на портале культурадляшкольников.РФ 20 июня.

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«Желтый» уровень опасности: российские регионы, отказавшиеся от проведения парада Победы 9 мая
24 апреля 2025, 14:56

Фото: Istock/toxawww

9 мая 2025 года состоится парад в честь окончания Великой Отечественной войны. Некоторые регионы отказались от его проведения. Подробнее о том, где празднование состоится и какие мероприятия пройдут, расскажет «Радио 1».

В каких регионах не будет проводиться парад Победы?

В нескольких российских регионах уже принималось такое решение в 2024 году из-за безопасности и действия особого режима террористической угрозы. Такими городами были: Крым, Белгород, Курск, Брянск и т.д. В 2025 году парад не пройдет в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Власти не приняли решение о том, как пройдут мероприятия, посвященные 9 мая, но организация массовых шествий не планируется. Это связано с безопасностью и оперативной обстановкой.

Глава Керчи Олег Каторогин объявил о том, что в городе не будут проводить парад, так как действует «желтый» уровень опасности.

В Севастополе правительство тоже не объявляло о проводимом параде. Но в 2025 году вместе с Черноморским флотом организуют парады во дворах ветеранов. В правительстве отметили, что статус всех публичных мероприятий зависит от оперативной обстановки в городе.

В Калужской области парады пройдут только в двух городах воинской славы: Козельске и Малоярославце. Салютов в честь праздника не будет.


Фото: iStock/Goroda

Где пройдут парады Победы в 2025 году?


В начале января уже была доступна информация про то, что парады Победы запланированы в городах-героях городах, где располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Это Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Волгоград, Тула, Новороссийск, Севастополь, Керчь, Мурманск, Белогорск, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Каспийск, Новосибирск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Симферополь, Самара, Североморск, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск.


Парад Победы в Москве 2025

Главным событием торжества станет парад в Москве. Он пройдет на Красной площади в 10:00. Число участников не раскрывается. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов отметил, что в шествии примут участие не только российские военные, но и солдаты из 19 дружеских стран.

На парад прибудут мировые лидеры: президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Азербайджана Ильхам Алиев, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. Также будут присутствовать президенты Буркина-Фасо, Словакии и Сербии, руководители Кубы, КНР, Бразилии, Индии и Вьетнама и другие высокопоставленные гости.

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В Кузбассе стартовали акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика»
24 апреля 2025, 14:07

Фото: iStock/Ekaterina Senyutina

В четверг, 24 апреля, в Кузбассе стартовали две Всероссийские акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика».
Акции проходят в Кемерове, Новокузнецке, Березовском, Белове, Беловском муниципальном округе, Прокопьевске, Топкинском и Чебулинском муниципальных округах и Междуреченске.

В Кемерове церемония открытия состоялась на Аллее Героев. На мероприятие пришли губернатор Кузбасса Илья Середюк, ветераны боевых действий, участники СВО, а также активисты Движения Первых, «Волонтеры Победы», юнармейцы, студенты и школьники, пишет «Сiбдепо».

«Георгиевская лента — это символ Победы, память о великих героях предыдущих поколений. Участвуя в таких акциях, мы отдаем дань уважения защитникам нашей страны. До 9 мая волонтеры будут не только вручать георгиевские ленты кузбассовцам, но и рассказывать, как правильно их носить», — рассказал Середюк.

Он также отметил, что вместе с георгиевской лентой можно будет приобрести значок «Красная гвоздика». Все вырученные деньги направят на оплату медпомощи для ветеранов ВОВ.

В Москве волонтёры также планируют провести патриотические акции «Георгиевская лента» и «Спасибо герою», пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

«С 24 по 27 апреля, а также 1–2 мая в столице пройдет международная акция «Георгиевская лента». В городских парках, на центральных улицах города, около станций метрополитена волонтеры Москвы будут раздавать горожанам и гостям столицы георгиевские ленты», — говорится в сообщении.

Акцию «Спасибо герою» проведут в столичных парках с 2 по 4 мая.

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Россияне стали заказывать больше мяса весной
24 апреля 2025, 13:44

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Весной россияне начали заказывать больше мяса для шашлыка. Такие данные приводит «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков «Купера».
«Весной 2025 года выросло количество мяса для шашлыка на один заказ: свинины — в среднем на 11%, набор из любого вида мяса (например, курицы, говядины или свинины) — на 6%», — говорится в сообщении.

При этом самый высокий рост заказов мяса для шашлыка отмечается в Казани. Жители города приобретали порядка 2,19 кг за один раз, что на 24% больше, чем в 2024 году. На втором месте оказался Нижний Новгород, где люди заказывали в среднем 1,88 кг, а это на 19% больше, чем в прошлом году. В Новосибирске заказы мяса выросли на 13%, а в Москве — на 11%.

Тем временем специалисты платформы фискальных данных «Такском» после анализа 56 млрд кассовых чеков отметили, что спрос на шашлык в апреле 2025 года в среднем увеличился на 30% по сравнению с апрелем 2024 года, пишет RT.

«Спрос на шашлык из индейки вырос на 64%, а средняя цена — на 34%, составив 614,3 рубля. Спрос на шашлык из говядины вырос на 45%, средняя цена — на 4%, составив 543 рубля. Спрос на шашлык из курицы вырос на 6%», — следует из полученных данных.

При этом отмечается падение спроса среди россиян на шампуры, мангалы и жидкость для розжига. На уголь же спрос увеличился на 11%.

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Автопробег на машинах «Победа» пройдёт по российским городам-героям
24 апреля 2025, 13:24

Фото: istockphoto.com/Aleks_G

Международная автомобильная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах» пройдёт в этом году в десятый раз, её участники проедут на автомобилях ГАЗ М-20 «Победа» по местам боевой славы советского народа и городам-героям, сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества».
«В 2025 году медиаэкспедиция пройдет по местам боевой славы и трудовой доблести всего советского народа, в программу включено посещение городов российских и белорусских городов-героев. В проекте примут участие граждане Молдовы, Беларуси, Казахстана, Сербии и Монголии», — говорится в сообщении.
Первый этап экспедиции будет проходить с 26 апреля по 18 мая и охватит города-герои и города воинской славы от Мурманска до Волгограда. Протяжённость маршрута составит свыше 9 тысяч километров. Второй этап экспедиции начнётся 15 августа и завершится 5 сентября.

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#день победы
#великая отечественная война
#автопробег
#россия
#белоруссия
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Автоэксперт назвал идеальные сроки замены моторного масла
Автоэксперт Баканов: моторное масло лучше менять каждые 5000 километров
24 апреля 2025, 13:03

Фото: iStock/Ensup

Замена моторного масла каждые 5-8 тысяч километров — идеальный срок, заявил автоэксперт Петр Баканов. Однако оптимальный режим, «чтобы не заморачиваться», — менять его раз в 7500 километров.
В беседе с «Татар-информом» он пояснил, что в этом вопросе действует принцип «чем чаще, тем лучше». По его словам, после нескольких тысяч километров моторное масло начинает терять свою эффективность и деградировать.
«Бывает, конечно, человек меняет масло один раз в 15 тыс. км, и у него все хорошо с машиной, но я бы так не рисковал. Если вы хотите, чтоб мотор прослужил долго и исправно, то идеальный интервал для замены масла в современном моторе —от 5 до 8 тыс. км», — подчеркнул автоэксперт.
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