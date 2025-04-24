В России стартует патриотическая акция «Летопись сердец»

Фото: пресс-служба Минкультуры МО
Всероссийская ежегодная патриотическая акция для школьников «Летопись сердец» будет проходить с 25 апреля по 20 мая, в этом году она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
«Целью акции является воспитание патриотизма и гражданственности среди школьников через изучение героического прошлого нашей страны», — говорится в сообщении.Для участия в акции ребята должны подготовить творческую работу по одной из двух номинаций: «Рассказ о Герое моего края или семьи» или «Фильм о Герое моего края или семьи» и подать заявку через личный кабинет на портале культурадляшкольников.РФ. Приём заявок завершится 20 мая. Затем комиссия отберёт 100 лучших работ, которые опубликуют на портале культурадляшкольников.РФ 20 июня.
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