Орещук сообщил о наиболее подходящей кандидатуре на должность главного тренера ЦСКА

16 июня 2025, 16:05

Орещук: я бы был не против кандидатуры Василия Березуцкого в ЦСКА

Фото: Istock/Estradaanton

Бывший футболист сборной России Роман Орещук в разговоре с «Metaratings.ru.» рассказал, что рассматривает Василия Березуцкого наиболее подходящей кандидатурой на должность главного тренера ЦСКА.





Футболист в беседе с «Metaratings.ru.» поразмышлял о выборе тренера ЦСКА и сообщил, что предпочтение своё он отдаёт Василию Березуцкому.

«Я бы был не против кандидатуры Василия Березуцкого. Большой опыт работы со Слуцким, поработал в разных лигах, знает, как устроен менталитет иностранцев, говорит на нескольких языках, русский хорошо знает. Русские ребята в команде его уважают. Я бы лучше дал ему попробовать, чем непонятные иностранцы придут», — поделился мнением Роман.