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Жителей Подмосковья приглашают на программу акселерации ИТ-проектов

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Жители Подмосковья могут до 24 сентября подать заявку на участие в новом отборе на акселератор Спринт 2.0. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.



Стать участниками бесплатной программы могут российские ИТ-компании, которые разрабатывают продукты в качестве замены иностранному программному обеспечению.

Принять участие в конкурсном отборе могут российские юридические лица. В команде проекта должно быть минимум два человека, иметься минимально жизнеспособный продукт, уровень готовности технологии которого не ниже шести. Проект должен соответствовать приоритетным направлениям и быть обеспечен ресурсами на весь период прохождения программы.

Старт запланирован на январь будущего года. Подробная информация об акселераторе и условиях участия в программе доступна на сайте.

Лора Луганская

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