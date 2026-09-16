Жителей Подмосковья приглашают на программу акселерации ИТ-проектов

16 сентября 2026, 18:26

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Жители Подмосковья могут до 24 сентября подать заявку на участие в новом отборе на акселератор Спринт 2.0. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.