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Жителей Подмосковья приглашают на тестирование «Охрана труда на работе»

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

7 октября в полдень по московскому времени пройдёт масштабное онлайн-тестирование «Охрана труда и безопасность на работе 2026». Оно состоится в рамках XI Всероссийской недели охраны труда, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.



Организатором мероприятия выступает «ВНИИ труда» Минтруда России.

Цель тестирования – популяризации культуры безопасного поведения и ответственного отношения к соблюдению требований охраны труда. Это также поможет получить информацию об уровне осведомлённости работников в этой области. Участники смогут пройти независимую оценку своих знаний в сфере охраны труда.

«К участию приглашают совершеннолетних граждан, желающих проверить свою компетентность в вопросах безопасности на рабочем месте. Тестирование пройдёт в дистанционном формате на специальном интернет-портале. Участникам предстоит за полчаса ответить на 20 вопросов. Они охватывают ключевые аспекты законодательства, правила безопасного поведения и алгоритмы действий в аварийных ситуациях», – пояснили в министерстве.
Там добавили, что система автоматически подсчитает набранные баллы, и после завершения теста каждый участник сможет скачать именной цифровой диплом или сертификат в личном кабинете.

Подавать заявки можно до 11:55 по московскому времени 7 октября.

Подробная информация и регистрация доступны на портале проекта.
Лора Луганская

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