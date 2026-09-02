Жителей Подмосковья приглашают на тестирование «Охрана труда на работе»

02 сентября 2026, 12:15

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

7 октября в полдень по московскому времени пройдёт масштабное онлайн-тестирование «Охрана труда и безопасность на работе 2026». Оно состоится в рамках XI Всероссийской недели охраны труда, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





Организатором мероприятия выступает «ВНИИ труда» Минтруда России.



Цель тестирования – популяризации культуры безопасного поведения и ответственного отношения к соблюдению требований охраны труда. Это также поможет получить информацию об уровне осведомлённости работников в этой области. Участники смогут пройти независимую оценку своих знаний в сфере охраны труда.

«К участию приглашают совершеннолетних граждан, желающих проверить свою компетентность в вопросах безопасности на рабочем месте. Тестирование пройдёт в дистанционном формате на специальном интернет-портале. Участникам предстоит за полчаса ответить на 20 вопросов. Они охватывают ключевые аспекты законодательства, правила безопасного поведения и алгоритмы действий в аварийных ситуациях», – пояснили в министерстве.