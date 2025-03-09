«Нас шантажируют!»: певица Ханна заявила, что взломавшие её аккаунт мошенники требуют 4,5 млн рублей

Ханна (фото: Telegram @lifewithHanna)
В Международный женский день Ханна стала жертвой мошенников. Певица рассказала, что от неё потребовали крупную сумму.
Накануне аккаунт певицы был взломан. От её лица мошенники начали проводить розыгрыш, а для получения приза необходимо было перевести необходимую сумму на счёт. Ханна сразу же предупредила подписчиков о происходящем, однако некоторые из них всё же попались на уловки злоумышленников.
Сегодня исполнительница поделилась новыми подробностями. Она отметила, что её страница по-прежнему остаётся у мошенников, которые продолжают обновлять контент и призывать участвовать в конкурсе от её имени.
Теперь мошенники шантажируют певицу и её супруга продюсера Пашу, требуя 50 тысяч долларов, то есть по нынешнему курсу 4,5 миллиона рублей.
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Сегодня исполнительница поделилась новыми подробностями. Она отметила, что её страница по-прежнему остаётся у мошенников, которые продолжают обновлять контент и призывать участвовать в конкурсе от её имени.
«Всю ночь пытались взломать аккаунт ВКонтакте, сегодня пытались взломать аккаунт в Telegram. Поэтому будьте, пожалуйста, максимально бдительны! Вы же всё понимаете, мы живем в 21-м веке, вы смотрите телевизор, понимаете, как эти мошенники работают, не ведитесь на это всё. Умоляю! Остановитесь отправлять мошенникам деньги! Вы же видите, что я так не веду посты!», – обратилась к поклонникам Ханна.Артистку также возмутил контент, который публикуется от её имени. Она отметила ужасное качество записей, искусственный голос на видео и розыгрыш денег. Ханна заверила, что никогда бы не сделала так и не собирается проводить никакие розыгрыши в будущем.
Теперь мошенники шантажируют певицу и её супруга продюсера Пашу, требуя 50 тысяч долларов, то есть по нынешнему курсу 4,5 миллиона рублей.
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Анастасия Чинкова