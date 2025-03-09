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«Нас шантажируют!»: певица Ханна заявила, что взломавшие её аккаунт мошенники требуют 4,5 млн рублей

Певицы Ханна заявила, что взломавшие её аккаунт мошенники требуют 4,5 млн рублей
Ханна (фото: Telegram @lifewithHanna)

Ханна (фото: Telegram @lifewithHanna)

В Международный женский день Ханна стала жертвой мошенников. Певица рассказала, что от неё потребовали крупную сумму.
Накануне аккаунт певицы был взломан. От её лица мошенники начали проводить розыгрыш, а для получения приза необходимо было перевести необходимую сумму на счёт. Ханна сразу же предупредила подписчиков о происходящем, однако некоторые из них всё же попались на уловки злоумышленников.

Сегодня исполнительница поделилась новыми подробностями. Она отметила, что её страница по-прежнему остаётся у мошенников, которые продолжают обновлять контент и призывать участвовать в конкурсе от её имени.

«Всю ночь пытались взломать аккаунт ВКонтакте, сегодня пытались взломать аккаунт в Telegram. Поэтому будьте, пожалуйста, максимально бдительны! Вы же всё понимаете, мы живем в 21-м веке, вы смотрите телевизор, понимаете, как эти мошенники работают, не ведитесь на это всё. Умоляю! Остановитесь отправлять мошенникам деньги! Вы же видите, что я так не веду посты!», – обратилась к поклонникам Ханна.
Артистку также возмутил контент, который публикуется от её имени. Она отметила ужасное качество записей, искусственный голос на видео и розыгрыш денег. Ханна заверила, что никогда бы не сделала так и не собирается проводить никакие розыгрыши в будущем.

Теперь мошенники шантажируют певицу и её супруга продюсера Пашу, требуя 50 тысяч долларов, то есть по нынешнему курсу 4,5 миллиона рублей.

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Послеродовая депрессия, конфликт с Михалковым и слухи о романе с Гудковым: почему Наталия Медведева готова отказаться от карьеры?
09 марта 2025, 15:09

Наталия Медведева (Фото: Инстаграм* @natalymedvedeva)

Наталия Медведева стала известна публике после участия в КВН и Comedy Woman. Провокационные образы принесли ей огромную популярность. 9 марта Наталия Медведева отмечает свой 40-й день рождения. Кого артистке прочили в мужья и с кем она в итоге обрела счастье — в материале «Радио 1».

Биография Наталии Медведевой

Наталия Медведева появилась на свет в Серпухове 9 марта 1985 года. Ее мама, Ольга Борисовна, работала учителем немецкого языка, а папа, Юрий Андреевич, трудился инженером. С раннего возраста Медведеву тянуло к творчеству: она устраивала домашние концерты, ходила в танцевальные кружки и музыкальную школу, а еще регулярно участвовала в театральных постановках.

Перед выпуском из школы Наталия заявила семье о своем желании стать артисткой и поступить в театральное учебное заведение. Но Ольга Борисовна убедила дочь выбрать более стабильную и интересную профессию в области ресторанного и гостиничного бизнеса.

Наталия Медведева в КВН

Будучи студенткой, Наталия наблюдала за выступлениями нескольких коллективов КВН. Однако в 2003 году Медведева захотела активно включиться в работу команды «Мегаполис».

Спустя два года девушку пригласили в составы таких команд, как «Гламур» и «Федор Двинятин». В 2006 году к этим коллективам добавился и Александр Гудков — это стало началом нового этапа в карьере Наталии.

Команда «Федор Двинятин» сильно выделялась среди остальных своим провокационным и нетипичным юмором, который не всегда находил понимание у зрителей и звездного жюри. Иные участники КВН прозвали коллектив «Цирком уродов» из-за его отличавшегося подхода к выступлениям и шуткам.

Однако это не помешало Медведевой в 2008 году получить титул «КВНщицы года». Спустя год команда «Двинятин» стала обладателем бронзовой медали в финале Высшей лиги КВН. После такого успеха участники команды решили распрощаться с проектом и начать карьеру на телевидении.

Наталия Медведева (Фото: Инстаграм* @natalymedvedeva)

Чуть не заработала нервный срыв из-за Comedy Woman

В 2006 году Наталия стала частью комедийного шоу Made in Woman, известному сейчас как Comedy Woman. На проекте ей предложили роль эксцентричной городской жительницы, которая регулярно шокировала зрителей. Сама артистка рассказывала, что создавала этот образ без подражания кому-либо.

В рамках работы над шоу Медведева тесно сотрудничала с комиком Гудковым. Несмотря на то, что сценаристы поначалу не собирались регулярно показывать Наталию, успех у зрителей привел к тому, что ее выступления стали частью репертуара шоу.

«В основном мы работали с Гудковым в паре. Я придумывала образ, из меня выходила какая-нибудь женщина нелегкой судьбы, и мы накидывали. Я давала образ, фразочки, движения — Саша добивал шутками. Потом я собирала в какой-то номер», — отмечала актриса в беседе с «Эмпатия манучи».

В 2013 году на Наталию обрушилась волна хейта из-за шутки, прозвучавшей в Comedy Woman накануне Дня Победы.

«Тихо. Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал», — обратилась Екатерина Варнава.
«Это замёрзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял», — ответила ей Наталия Медведева.

Неудачную шутку про Героя Советского Союза начали активнее обсуждать после того, как фрагмент выпуска попал в Сеть в 2019 году. Внимание к «хохме» привлек режиссёр Никита Михалков. Автор программы «БесогонTV» осудил участниц телешоу, назвав их «глупыми овцами».

Никита Михалков (Фото: кадр из программы «БесогонТВ»)


«А когда это овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что говорят, о ком они говорят? Они на секунду могут себе представить — что это такое? На 40-градусном морозе стоять — обливаемым из шлангов ледяной водой? И превратиться в ледяной памятник самому себе <...> Генерал Карбышев — фантастическая личность», — уточнял Михалков.

Актриса извинялась перед публикой. Она полагала, что фамилия героя ее сценки была вымышленной. Медведева подчеркнула, что не имеет отношения к созданию скетча и обвинила авторов программы.

«Все актрисы (и это не секрет) подписывают контракт, по которому они произносят тот текст, который им выдают», — добавила она.

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Некоторые судачили, что автором скандальной шутки был юморист Александр Гудков, поскольку именно он работал в тандеме с Наталией.

В 2014 году Медведева решила покинуть Comedy Woman и заняться сольной карьерой. У звезды накопилась огромная усталость, но были и другие проблемы. В последний день участия в шоу Наталия испытывала стыд за то, что делает, и это стало решающим моментом для ее ухода.

Актриса не скрывает, что за восемь лет нахождения в шоу Comedy Woman бывали разные ситуации.

«Я рыдала. Меня там уничтожили, грубо говоря. В принципе, могла потом лечь с нервным срывом. Я себя собрала. Теперь с этой травмой живу», — откровенничала Медведева на youtube-канале «Елена Ханга».

Наталия Медведева (Фото: кадр из фильма «Небриллиантовая рука»)

Наталия Медведева в театре и кино

В 2010 году состоялась премьера спектакля «Счастливый номер» — в нем Медведева исполнила три различные роли. Спустя два года Наталия сыграла в комедии «Чего же хотят мужчины?».

Помимо прочего, артистка помогала Театру Поколений в работе над спектаклем «Конец героя», потом трудилась над иммерсивной постановкой «Жестокая иллюзия любви» на сцене театра «Скороход».

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На конец 2012 года пришелся дебют Медведевой в кино, где ей предстояло перевоплотиться в секретаршу Эльвиру в картине «Новогодний брак». Следом Наталия появилась в комедии «Что творят мужчины!». В 2013 году на телеканале «Пятница» началась трансляция комедийного сериала «Шурочка», где Медведевой досталась ключевая роль.

В 2014 году Наталия снялась в фильме «Корпоратив», а в 2015 году артистка стала частью нескольких кинопроектов: «Третий поединок», «Приличные люди», «Шоу века», «Помню — не помню!».

Еще артистка озвучила иностранные мультипликационные ленты «Хранитель луны», «Ми-ми-мишки». Наталия подарила свой голос героине Джейн в сериале «Девственница Джейн». Еще она участвовала в дубляже диснеевского мультфильма «Ральф», где озвучила Ванилопу фон Кекс.

Наталия Медведева (Фото: кадр из фильма «Помню – не помню!»)

Наталия Медведева на телевидении

19 апреля 2013 года Медведева дебютировала как телеведущая в программе «Твое кино!». 21 февраля 2015-го состоялась премьера телепередачи канала СТС «Империя Иллюзий: братья Сафроновы» при участии Наталии.

Спустя некоторое время артистка появилась в шоу «Ледниковый период», где выступала в паре с Максимом Стависким. Медведева вела передачу «Субботний вечер», а еще снималась в программах «Последний герой», «Фактор страха», «Звезды в Африке».

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Личная жизнь Наталии Медведевой

Поклонники прочили Наталии в супруги игрока из команды КВН «Федор Двинятин» Александра Гудкова. Артисты долгое время общались, вместе трудились над несколькими проектами, включая Comedy Woman, и даже не старались опровергать слухи об отношениях. Однако вдруг появилась новость о том, что Медведева помолвлена, причем с другим юмористом.

В настоящий момент личная жизнь Медведевой тесно связана с коллегой по юмористическому цеху — капитаном команды КВН «СТЭПиКо» Александром Коптелем. Мужчина работает режиссером и сценаристом. В 2012 году пара сыграла свадьбу.

В 2015 году у супругов родился сын Илья, а в октябре 2018-го в семье появился второй ребенок — Тимофей. Наталия старается сама заботиться о наследниках — играть, укладывать спать, читать сказки, купать.

Наталия Медведева и Александр Коптель (Фото: Инстаграм* @natalymedvedeva)


Медведева скрывает сыновей от публики. Журналисты узнали о беременности артистки лишь через несколько месяцев. Семейными фото в «Инстаграме»* она тоже редко делится.

В конце июля 2022 года Наталия осчастливила поклонников новостью — она стала мамой в третий раз. Девочку назвали Луизой. К слову, о своей беременности артистка не сообщала, подчеркнув, что любит удивлять.

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В феврале 2024 года во время участия в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ Медведева рассказала о сложностях, с которыми ее муж столкнулся после прибавления в семье. Наталия поделилась, что у нее началась послеродовая депрессия, актриса нуждалась в лечении. Александр Коптель тогда отметил, что практически оставил свои личные проекты, наладив работу в качестве менеджера для своей супруги, которая пользуется огромным спросом на корпоративных мероприятиях.

Наталия Медведева сейчас

Наталия Медведева посвящает все свое время детям, готова даже отказаться от карьеры ради них. Еще артистка активно развивает свои аккаунты в социальных сетях. Там она публикует фотографии со своими наследниками, а в социальной сети «ВКонтакте» делится короткими видеороликами, посвященными как своим новым, так и прошлым проектам.

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«Чешет языком и клепает заказуху»: Вика Цыганова прошлась по Оскару Кучере, защитившему Филиппа Киркорова
Вика Цыганова прошлась по Оскару Кучере, который защитил Филиппа Киркорова
09 марта 2025, 15:03

Вика Цыганова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Премия «Виктория», которая состоялась в начале марта в Москве, вызвала много обсуждений в обществе. Особенное внимание привлекло присуждение Филиппу Киркорову звания «Певец года».
Певица Вика Цыганова заявила, что награда присуждена несправедливо, поскольку достижения исполнителя за последний год незначительны. Такое заявление задело актёра Оскара Кучеру, который резко раскритиковал позицию Цыгановой и заступился за Киркорова.

«Цыганова негодует! Она, видите ли, не согласна с итогами очередной премии, на которой Филипп Киркоров получил награду „Певец года“. Вика, дело в том, что не одним патриотизмом на сцене жив человек. Нет, дорогая! „Певцов года“ дают за талант. А Киркорову его не занимать. С дверью он давно разобрался, да и мы тоже», – отметил Кучера.
В ответ Цыганова жёстко прошлась по Кучере, отметив, что он не разбирается в музыке и понимает, какие песни на самом деле могут вызвать отклик слушателей.

«Я не удивлена, что люди вроде Кучеры, живущие всю жизнь в тесноте голубого экрана, не знают песен, которые греют души бойцов в окопах на передовой. Или хитами Кучера считает лишь то, что за миллионные рекламные бюджеты постоянно гудит из всех утюгов? Очевидно так», – высказалась Цыганова.
Также Вика решила пройтись по профессиональным качествам Кучеры, заявив, что у него отсутствует талант, а его задача как телеведущего – «чесать языком и клепать заказуху», с чем он тоже справляется плохо.

Кроме того, Цыганова призвала обратить внимание не только на Киркорова, но и на Лолиту с Ксенией Собчак, которые тоже не являются выдающимися людьми или даже «русскими по духу». Все они, по её словам, имеют двойное гражданство и двойственные моральные принципы.

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Наташа Королёва раскрыла неожиданную правду об отношениях с Тарзаном и рассказала, почему праздновала 8 Марта одна
Наташа Королёва раскрыла правду об отношениях с Сергеем Глушко
09 марта 2025, 14:38

Наташа Королёва и Сергей Глушко (фото: Telegram @korolevastar)

Певица Наташа Королёва публично пожаловалась на мужа, который постоянно сбегает из дома. Звезда заявила, что каждое 8 Марта Сергей Глушко, более известный как Тарзан, проводит не с ней из-за работы.
Исполнительница призналась, что для неё уже давно не существует Международного женского дня. Выяснилось, что в этот день её супруг отмечает день рождения. Более того, именно в этот день Тарзана не бывает дома из-за работы.

«У него такая была профессия, когда его никогда не было в этот праздник, потому что он дарил свою любовь женской аудитории. А сейчас он переквалифицировался в актера. Тоже его никогда нет дома. И на 8 Марта в том числе», – отметила Королёва.
В этом году Тарзан отпраздновал 55-летие на сцене Алтайского дворца культуры. В честь юбилея Королёва хотела собрать гостей в ресторана, но Сергей отказался от такой затеи. Он заявил, что его тяготят застолья, который ведут к обжорству и чрезмерному опьянению, поэтому он всегда старается бежать от столов.

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#праздник
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#день рождения
#любовь
#8 марта
#актёр
#певица
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Рэпер MACAN со сцены назвал возлюбленную Марию Мотину невестой
09 марта 2025, 14:20

MACAN (фото: Telegram @macan_official1)

Рэпер MACAN во время концерта 8 марта назвал свою возлюбленную Марию Мотину невестой. Музыкант прямо со сцены обратился к девушке с трогательной речью.
«Дорогая моя Маруся, которая невеста, я поражаюсь на самом деле, как ты умудряешься совмещать в себе два, как мне кажется, основополагающих для мужчин и женщин качества. Во-первых, ты очень смиренна – и даже в моменте, где, наверное, другие бы сопротивлялись каким-то моим просьбам или требованиям, ты смиренно стоишь за моей спиной и служишь мне невероятной поддержкой и опорой. И по совместительству являешься для меня большим учителем, другом и даже где-то наставником», – заявил исполнитель, слова которого передаёт Super.
Отметим, что пара публично не сообщала о своей помолвке, однако ещё в январе внимательные поклонники заметили кольцо на безымянном пальце Мотиной. Девушка, в отличие от жениха, часто публикует в личном блоге совместные фотографии и открыто рассказывает о личной жизни. Также появляются на её страницы и фотографии в нижнем белье. Однако, как известно, рэпер категорически против такого контента, о чём он рассказывал в своих интервью.

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#девушка
#отношения
#любовь
#рэп
#музыка
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Сумка за 3 млн от Сердюкова, чёрная икра и люксовые подарки от друзей: Ксения Бородина отпраздновала день рождения в Куршевеле
Ксения Бородина отпраздновала день рождения в Куршевеле
09 марта 2025, 14:04

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина 8 марта отпраздновала не только Международный женский день, но и день рождения. На этот раз бывшая звезда «ДОМа-2» отметила праздник с большим размахом.
42-летие телеведущая отметила на курорте для богачей – вместе с женихом Николаем Сердюковым она прилетела в Куршевель. Также на празднование приехали бывшая солистка «Блестящих» Ольга Орлова, звёздный визажист Сердар Камбаров и другие близкие знакомые Бородиной.

Звезда вышла к гостям в синем свитере, белых брюках и больших меховых унтах по колено.

Бородиной подарили щедрые люксовые подарки. Сердюков преподнёс возлюбленной сумку Kelly стоимостью три миллиона рублей и огромный букет роз. Друзья вручили телеведущей пакеты от Saint Laurent, Chanel, Amina Muaddi и Dior.

Впрочем, подарки окупились: Бородина пригласила гостей в ресторан спа-отеля Le Lana, где средний чек составляет 100 тысяч рублей. На праздничном столе было шампанское от пяти тысяч рублей за бутылку и чёрная икра.

К слову, Бородина часто отдыхает во Франции, однако с женихом на любимый курорт она прибыла впервые.

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