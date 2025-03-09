Лариса Долина поверила мошенникам после видео допроса на фоне флага России и портрета Путина

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)
Лариса Долина перестала сомневаться в мошенниках, которые развели её на порядка 200 миллионов рублей после «допроса задержания преступницы». Народная артистка России раскрыла, что смогло убедить её.
В прошлом году певица стала жертвой мошенников. Ей предложили заключить фиктивный договор о продаже пятикомнатной квартиры в центре Москвы, чтобы защититься от возможного мошенничества. В итоге Долина потеряла свыше 200 миллионов рублей, а покупательница квартиры, Полина Лурье, осталась без недвижимости и средств.
Сегодня появились новые подробности дела. В первый раз мошенники вышли на связь с Долиной в апреле 2024 года. Тогда ей якобы позвонила ректор МГИКа Екатерина Кудрина и предупредила, что с артисткой в скором времени свяжется сотрудник службы безопасности института и представитель ФСБ.
Долина не сразу поверила мошенникам, однако в следующем месяце ей прислали видео, которое заставило пересмотреть позицию. В ролике был представлен якобы допрос мошенницы, которая оформила кредит под залог квартиры артистки. Беседу вёл сотрудник Росфинмониторинга, который сидел на фоне флага России и портрета Владимира Путина.
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Сегодня появились новые подробности дела. В первый раз мошенники вышли на связь с Долиной в апреле 2024 года. Тогда ей якобы позвонила ректор МГИКа Екатерина Кудрина и предупредила, что с артисткой в скором времени свяжется сотрудник службы безопасности института и представитель ФСБ.
Долина не сразу поверила мошенникам, однако в следующем месяце ей прислали видео, которое заставило пересмотреть позицию. В ролике был представлен якобы допрос мошенницы, которая оформила кредит под залог квартиры артистки. Беседу вёл сотрудник Росфинмониторинга, который сидел на фоне флага России и портрета Владимира Путина.
«Увидев данную видеозапись, я ещё больше поверила в происходящее и продолжила следовать инструкциям Лукина А. О. и Князева А. А. По словам Лукина А. О., с целью того, чтобы "перекрыть" эту сделку, мне необходимо продать принадлежащую мне квартиру в Ксеньинском переулке и вырученные от продажи деньги перевести на безопасный счёт», – сообщила Долина, слова которой приводит Telegram-канал Baza.В результате певица продала квартиру Полине Лурье. А в июне мошенники снова попробовали обмануть Долина, сообщив, что под залог её загородной недвижимости якобы оформлен кредит в 50 миллионов рублей. Займ предложили перекрыть другим кредитом.
«У меня изначально были сомнения касательно личности звонивших мне лиц, представившихся сотрудниками ФСБ и других служб, но на меня постоянно оказывалось психологическое давление. Их слова перерастали в угрозы, у меня интересовались, всё ли в порядке с моими близкими родственниками. Также собеседники говорили, что они будут приглядывать за моими родными. Я не могла рисковать своей репутацией и дать просочиться данной истории в СМИ», – отметила звезда.Читайте также:
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Анастасия Чинкова