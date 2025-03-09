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Лариса Долина поверила мошенникам после видео допроса на фоне флага России и портрета Путина

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)

Лариса Долина перестала сомневаться в мошенниках, которые развели её на порядка 200 миллионов рублей после «допроса задержания преступницы». Народная артистка России раскрыла, что смогло убедить её.
В прошлом году певица стала жертвой мошенников. Ей предложили заключить фиктивный договор о продаже пятикомнатной квартиры в центре Москвы, чтобы защититься от возможного мошенничества. В итоге Долина потеряла свыше 200 миллионов рублей, а покупательница квартиры, Полина Лурье, осталась без недвижимости и средств.

Сегодня появились новые подробности дела. В первый раз мошенники вышли на связь с Долиной в апреле 2024 года. Тогда ей якобы позвонила ректор МГИКа Екатерина Кудрина и предупредила, что с артисткой в скором времени свяжется сотрудник службы безопасности института и представитель ФСБ.

Долина не сразу поверила мошенникам, однако в следующем месяце ей прислали видео, которое заставило пересмотреть позицию. В ролике был представлен якобы допрос мошенницы, которая оформила кредит под залог квартиры артистки. Беседу вёл сотрудник Росфинмониторинга, который сидел на фоне флага России и портрета Владимира Путина.

«Увидев данную видеозапись, я ещё больше поверила в происходящее и продолжила следовать инструкциям Лукина А. О. и Князева А. А. По словам Лукина А. О., с целью того, чтобы "перекрыть" эту сделку, мне необходимо продать принадлежащую мне квартиру в Ксеньинском переулке и вырученные от продажи деньги перевести на безопасный счёт», – сообщила Долина, слова которой приводит Telegram-канал Baza.
В результате певица продала квартиру Полине Лурье. А в июне мошенники снова попробовали обмануть Долина, сообщив, что под залог её загородной недвижимости якобы оформлен кредит в 50 миллионов рублей. Займ предложили перекрыть другим кредитом.

«У меня изначально были сомнения касательно личности звонивших мне лиц, представившихся сотрудниками ФСБ и других служб, но на меня постоянно оказывалось психологическое давление. Их слова перерастали в угрозы, у меня интересовались, всё ли в порядке с моими близкими родственниками. Также собеседники говорили, что они будут приглядывать за моими родными. Я не могла рисковать своей репутацией и дать просочиться данной истории в СМИ», – отметила звезда.
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#ректор
Кушанашвили утверждает, что Седокова просит огромную сумму за первое интервью после смерти Тиммы
Кушанашвили: Седокова просит огромную сумму за первое интервью после смерти Тиммы
09 марта 2025, 18:03

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Баскетболист Янис Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря 2024 года. Гибель молодого человека стала ударом для его родственников, бывшей супруги Анны Седоковой и поклонников.
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» периодически выходит на связь в своём личном блоге и рассказывает, как переживает потерю бывшего мужа. Однако шоумену Отару Кушанашвили удалось получить неожиданные подробности о Седоковой от своего директора.

«Мне сказал Антон Шестак, якобы Анна Седокова просит гигантское количество денег за первое интервью, официальное, после смерти хорошего, но запутавшегося парня Яниса Тиммы. Если это окажется правдой, то, думаю, что когда я буду уходить из профессии, а я наметил себе, что это случится 22 июня 2030 года, а может быть и в будущем году – все зависит от количества денег, а их нет – <…> то я должен брать по 10 миллионов за интервью», – с негодованием высказался журналист.
Скандально известный ведущий убеждён, что его достижения ничуть не уступают свершениям Седоковой. А, учитывая все обстоятельства, в том числе борьбу с онкологией, журналист заработал не меньше певицы.

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Маргарита Терехова: Яркая жизнь секс-символа СССР и старость в беспамятстве. Куда пропала звезда «Д’Артаньян и три мушкетёра»?
09 марта 2025, 17:57

Маргарита Терехова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Выдающаяся актриса Маргарита Терехова создала неповторимый образ Биче Сениэль в фильме «Бегущая по волнам», а её игра в роли Миледи Винтер в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» до сих пор вызывает восхищение у зрителей всех возрастов. О творческом пути и личной жизни очаровательной актрисы читайте в материале «Радио 1».

Детство будущей звезды кино


Родилась Маргарита Борисовна в 1942 году в городе Туринске Свердловской области. Вскоре из-за частой болезни дочери семья переехала в Ташкент. Родители Маргариты были творческими людьми: папа Борис Иванович Терехов — актёр и режиссёр, а мама Галина Станиславовна Томашевич — актриса. Брак распался после рождения дочери, и последующим воспитанием ребенка занималась Галина в одиночестве. Дочь начала общаться с отцом только в студенческие годы.

Получив аттестат с отличием, Маргарита Терехова решила продолжить обучение в Ташкентском университете на физико-математическом факультете. Однако, проучившись два года, она осознала, что это не её призвание, и решила пойти по стопам матери, уехав в Москву с мечтой о театральной карьере.

На пути к славе


Маргарита Терехова (Фото: скриншот д/ф «Маргарита Терехова. Осколки зеркала» ТК ТВЦ)

Терехова пошла учиться в школу-студию при Театре Моссовета. Уже тогда она проявила себя как будущая звезда – каждая роль давалась ей без труда, а в каждый образ она входила так искусно и талантливо, что вскоре ни у учителей, ни у сокурсников не осталось никаких сомнений: Терехова обязательно станет известной актрисой.

В 1964 году Терехова наконец-то получила диплом о высшем образовании и стала частью труппы Театра имени Моссовета, где она прослужила более двух десятилетий. В 1965 году Терехова впервые появилась на экране, сыграв Таню в фильме «Здравствуй, это я!» режиссёра Фрунзе Довлатяна.

Известность актрисе принесли роли в кинолентах, таких как «Бегущая по волнам» Павла Любимова, снятой по роману Александра Грина, «Белорусский вокзал» Павла Любимова, где она сыграла Наташу Шипилову, а также «Зеркало» Андрея Тарковского, где она предстала в образах Марии и Натальи.

В конце 1970-х годов Маргарита Терехова стала особенно любима зрителями благодаря своим ролям в музыкальных телефильмах в стиле «плаща и шпаги». Среди них были «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетёра» и «Благочестивая Марта».

Позже среди ее работ появятся «Дневной поезд», «Пока стоят горы...», «Всё могло быть иначе» и многие другие работы. В 1996-м актриса получила звание народной артистки России и на этом перестала сниматься в кино и постепенно вовсе пропала из поля зрения публики.

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Личная жизнь


Маргарита Терехова и Вячеслав Бутенко (Фото: скриншот д/ф «Маргарита Терехова. Осколки зеркала» ТК ТВЦ)

Яркая звезда отечественного кинематографа пережила множество романов, каждый из которых оставил глубокий след в ее судьбе. Первым ее спутником стал актер Вячеслав Бутенко, с которым она связала свою жизнь в начале карьеры. Брак оказался коротким, двум актерам просто не хватало времени на семью.


Маргарита Терехова и Сава Хашимов (Фото: скриншот д/ф «Маргарита Терехова. Осколки зеркала» ТК ТВЦ)

Настоящей любовью для нее стал болгарский артист Сава Хашимов. Их встреча произошла на съемках картины «Бегущая по волнам» в солнечной Болгарии, где между ними вспыхнула искра страсти. Несмотря на то что Хашимов был в браке, он не удержался от соблазна и ради Маргариты решился на развод, после чего переехал в Москву. Их совместная жизнь проходила в театральном общежитии, где царила атмосфера творчества и романтики. В этом союзе в 1967 родилась их дочь Анна, которая стала символом их любви. В 1969 году брак распался из-за того, что Терехова не хотела переезжать в Болгарию, а её муж не хотел оставаться в России.

Маргарита Терехова и Андрей Тарковский (Фото: скриншот д/ф «Маргарита Терехова. Осколки зеркала» ТК ТВЦ)

Еще одним значимым человеком в жизни Тереховой стал режиссёр Андрей Тарковский. Для Андрея Маргарита была источником вдохновения, они понимали друг друга без слов. Он казался ей идеальным партнёром. Однако было одно препятствие: Тарковский был женат и растил сына. Ради Тереховой он был готов на всё, но она не хотела разрушать его семью.

Следующие отношения актрисы случились с режиссером Георгий Гаврилов. Красавец Гаврилов был моложе Маргариты Борисовны на 18 лет, страстные отношения длились около полутора лет, и всё шло к свадьбе, только оказалось, что актриса ждет ребенка вовсе не от будущего мужа.

В 1981 году актриса подарила жизнь сыну Александру, отцом которого считается таджикский бизнесмен и политик Сайфиддин Тураев. Однако сам Тураев отказался признать свое отцовство, что создало дополнительную драму в жизни актрисы.

Здоровье артистки


Маргарита Терехова (Фото: скриншот д/ф «Маргарита Терехова. Осколки зеркала» ТК ТВЦ)

После 2000-х начались разговоры о странном поведении артистки, сплетники дошли до обвинений Тереховой в алкоголизме. Лишь в 2004 году члены семьи актрисы рассказали представителям прессы о состоянии здоровья Маргариты Борисовны. У известной артистки начались проблемы с памятью из-за болезни Альцгеймера.

С 2015 года состояние здоровья артистки стало ухудшаться. За три следующих года Терехова оказалась полностью прикована к постели, окончательно потеряв способность говорить и самостоятельно передвигаться.

В последние годы состояние актрисы остаётся неизменно тяжёлым. И пусть она не может взаимодействовать с внешним миром, Маргарита Борисовна остаётся в памяти поклонников как выдающаяся актриса, чьи образы увековечены в золотом фонде советского кино.

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Муж изменял с «приятельницами», а она вытирала сопли на «Фабрике звезд»: как отец Риты Дакоты стал ее самым большим страхом
09 марта 2025, 17:47

Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)

Белорусская исполнительница Рита Дакота прославилась после «Фабрики звёзд», а потом начала писать композиции для многих артистов. Она считается одним из самых дорогих авторов песен в России. За один трек придется заплатить порядка 1 млн рублей. Кто бы мог подумать, что беззаботная и успешная исполнительница хлебнула немало горя за свою жизнь. 9 марта Рита Дакота отмечает 35 день рождения. Как певица пережила тяжелое детство и предательство любимого читайте в материале «Радио 1».

Биография Риты Дакоты

9 марта 1990 года в Минске появилась на свет Маргарита Герасимович, которая позже станет известна русскоязычному слушателю под псевдонимом Рита Дакота. Увы, проблемы в семье были и до рождения девочки — папа страдал от алкогольной зависимости, поэтому дочь видела, как мужчина разрушает себя и родных с ранних лет.

«Отец был самым большим страхом для меня. Я помню, как поворачивался ключ в двери, и я думала: «Пьяный или нет?». Агрессия, неадекват, мог крушить мебель, зайти ко мне в комнату, когда я готовлюсь к экзаменам, взять мою настольную лампу и завязать её в узел. Все эти истории, естественно, оставили на мне отпечаток», — откровенничала Дакота.

Когда Рите исполнилось 14, родители решили развестись. У мамы появился новый ухажер, что не принял папа Дакоты и поджёг автомобиль. За это он попал в тюрьму на два года. А потом связь с папой потерялась на несколько лет.

С детства Рита проявляла тягу к творчеству — занималась в музыкальной школе, пела песни Наташи Королёвой и Кристины Орбакайте.

Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)


Дакота неоднократно участвовала в международных конкурсах и фестивалях. В 11 лет она сама написала первую песню, когда услышала хит Стинга Shape of My Heart. Премьера состоялась в четвёртом классе. А потом школьница стала спокойно записывать композиции, поскольку собрала панк-группу и даже относила песни на радио.

После школы Рита не смогла стать студенткой музыкального училища Михаила Глинки, поэтому пошла в студию вокала «Форте». В то же время Дакота увлекалась граффити — тогда в Минск как раз приехали уличные художники из Португалии, которые описали её работы словами «дакотат» (что в переводе означает многогранность). Впоследствии это слово стало её творческим псевдонимом.

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«Фабрика звезд» и музыкальная карьера

В середине 2000-х в России активно шёл конкурс «Фабрика звёзд», куда регулярно набирали молодых артистов и авторов. Друзья обратились к Рите и посоветовали ей продать несколько песен, а после они же предложили девушке пойти на кастинг и попробовать свои силы в шоу. Вскоре жюри пригласили Дакоту стать одной из «фабриканток». Когда она была на проекте, то услышала о смерти дедушки, но никто не поддержал Риту в этом горе.

«Я плакала в солярии, там не было камер. Стала очень загорелой: ходила туда каждый день на 10 минут, ревела, а потом вытирала сопли и шла в кадр. Это было ужасно, и каждый день мне твердили, что я ничтожество. Говорили, я пушечное мясо, что меня взяли, чтобы потом выкинуть. «Фабрика звёзд» — это тюрьма. Жестокая, бутафорская история. Там всё пластиковое, ненастоящее», — откровенничала певица в интервью для YouTube-канала «Нежный редактор».

Во время «Фабрики звёзд» Рита пела свои композиции, а еще записала несколько песен для других участников. Тогда настоящим хитом стал трек «Спички».

Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)


Дакоту стали приглашать на корпоративы. Однако певица назвала это «очень грустной работой», поскольку никто в действительности не слушал ее.

В какой-то момент артистка устала от этого и решила не выступать сольно, а сконцентрироваться на сочинительстве песен. Тут Рите удалось создать независимый инди-рок-проект Monore, с которым она и начала выступать по России.

Во время своих редких появлений на телевидении Дакота поражала имиджем — дреды, яркий макияж. Некоторые называли её российской Аврил Лавин.

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Но в определённый момент Рита приняла решение вернуться и пошла на проект «Главная сцена» на канале «Россия 1», где попала в руки Виктора Дробыша. В итоге певица прошла в полуфинал.

В 2016-м Дакота выпустила хит «Полчеловека», который стал популярен в социальных сетях. Он вошёл в первую большую пластинку артистки «Стаи Китов».

«Многие думают, что у меня карьера долгая, но это не так. После «Фабрики звёзд» я реально ушла из шоу-бизнеса и писала песни для Ёлки, LOBODA, Ани Лорак и многие другие хиты, которые вы знаете. Для «Евровидения», кино, музыки и саундтреков сериалов… Но сама не пела. Поэтому многие почему-то отсчитывают мою карьеру от «Фабрики звёзд» по сегодняшний день. На самом деле она началась с песни «Полчеловека»», — уточнила Рита.

В 2022-м артистка захотела сделать акустический тур и даже вышла на сцену в нескольких городах, однако проблемы со здоровьем не дали ей до конца воплотить свою задумку в жизнь.

Влад Соколовский с дочерью Мией (Фото: Инстаграм* @vs20)

Личная жизнь Риты Дакоты

Романы Риты Дакоты обсуждали по всей стране, а сама она подогревала интерес общественности громкими историями.

Влад Соколовский

Ещё на телепроекте «Фабрика звёзд 7» Рита повстречала Влада Соколовского. Тогда они подружились и в шутку называли друг друга «братишка» и «сестренка». Однако отношений у них не было.

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Спустя несколько лет они пересеклись на празднике у общего товарища. После между ними завязался роман. Довольно быстро молодые люди съехались и заявили о скорой свадьбе.

3 июня 2015 года Влад и Рита повенчались в московской церкви, а пять дней спустя расписались. В 2017-м у влюбленных появилась дочь Мия.

Дакота и Соколовский были идеальной парой, выкладывали много кадров в соцсетях и рассказывали о счастливой жизни, как вдруг в августе 2018 года певица выпускает пост, где объявляет о разводе с Владом.

Влад Соколовский с дочерью Мией (Фото: Инстаграм* @vs20)


«С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Все, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью — оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом», — поделилась Рита.

Тогда досталось даже отцу Соколовского — якобы он покрывал сына.

«Сейчас у нас происходит раздел имущества (да-да, вы не ослышались, обычно в таких ситуациях мужчина добровольно уходит с одним чемоданом, оставляя все ребенку и женщине, жизнь которой он разрушил, но это не про Влада) и мне нужны силы, чтобы отстоять справедливость во имя нас с Мией», — уточнила артистка.

Далее была череда громких заявлений — в число любовниц Влада попали знаменитые исполнительницы (утверждалось, что у него был роман с Мари Краймбрери).

В итоге при разводе Соколовский не отдал Дакоте ресторанный бизнес, а квартиру, купленную в браке, записали на дочь.

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Федор Белогай

В 2020-м у Риты завязались отношения с блогером Федором Белогаем. Раньше мужчина снимал клипы и документальные фильмы. Пара познакомилась ещё в 2018-м, а в 2020-м начали работать над клипом «Электричество». Тогда-то между ними и вспыхнули чувства.

Белогай воспитывал дочь от прошлого брака — с ее мамой и новым супругом он построил прекрасные отношения, поэтому такого же мужчина желал Дакоте с Соколовским. Фанаты сначала не принимали Федора, считая его выскочкой. Рита же отмечала, что возлюбленный ревновал ее к экс-супругу, с которым артистка в итоге смогла построить нормальные отношения.

Рита Дакота и Федор Белогай (Фото: Инстаграм* @ritadakota)


«Главная ошибка девчонок — после развода придумывать ребенку нового папу в лице своего молодого человека. Это ломает психику, лишает детей очень важных опор. У Мии есть папа. И еще у нее теперь есть друг Федя. Они очень круто ладят, Мия его обожает. Но никто не исполняет чужие роли. Все друг друга уважают и берегут», — рассказала Рита.

Однако и эти отношения не были идеальными — в феврале 2022 года Дакота и Белогай разошлись, но уже весной 2023-го заявили о помолвке. Поклонники удивились, ведь певица везде говорила — новых романов она не особенно хочет, как и сам Федор.

Официальная свадьба прошла 24 мая 2023 года — сначала союз зарегистрировали в московском МФЦ, куда влюбленные приехали в спортивных костюмах и на самокатах. К слову, именно после свадьбы с Федором Рита официально сменила фамилию — теперь она Белогай.

Венчались влюбленные в августе 2023 года в Грузии.

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Рита Дакота сейчас

В 2023-м у певицы вышел альбом Sat Nam, после чего она проехалась по разным городам. А в феврале певица выпустила клип на песню Sat Nam, в которой она рассказала о тяжелых отношениях с родителями.

Вместе с супругом Рита создала проект «Медиториум» — курсы по медитации.

Пока что о детях они не задумываются, намекая, что ещё молоды и у них есть несколько планов, которые надо реализовать. А потом уже думать о семье.

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Пела в переходе, тайно родила от школьного друга: почему звезда «Мажора» Карина Разумовская отказывается от ролей
09 марта 2025, 17:04

Карина Разумовская (Фото: Instagram*@karina_razum)

В этот день, 9 марта, свой день рождения отмечает талантливая актриса театра и кино, Карина Разумовская. Ей исполнилось 42 года. Артистка исполнила множество ярких ролей, но больше всего запомнилась публике в роли капитана полиции Виктории Родионовой сериала «Мажор». О творческой и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».

Талантливый ребенок


Карина Разумовская родилась в типичной ленинградской семье советского времени. Её отец, Владимир, служил моряком торгового флота и часто бывал в плаваниях, оставляя семью. А мама, Елена, вместе с бабушкой заботились о троих детях.

С ранних лет Карина была увлечена пением и исполняла любимые песни даже в общественных местах. В процессе очередной музыкальной паузы в метро на девочку и её маму обратил внимание ассистент режиссёра. Он предложил маме Разумовской снять ребенка в кино. Так в возрасте шести лет Карина впервые оказалась на киноплощадке и исполнила небольшую роль в фильме «Замедление в небесах».

Актерская карьера


Карина Разумовская (Фото: Instagram*@karina_razum)

Окончив общеобразовательную школу, Разумовская подала документы в разные театральные вузы Ленинграда и поступила в Российский государственный институт сценических искусств. Мать была категорически против такого выбора профессии, считая актёрское ремесло ненадёжным и непредсказуемым источником дохода. Она долго убеждала дочь, что ей следует стать переводчиком, но Карина была непреклонна.

После окончания академии в 2004 году Карина Разумовская была принята в труппу Большого Драматического театра. Она играла во многих спектаклях: «Ночь перед рождеством», «Блажь», «Черная комедия», «Веселый солдат», «Екатерина Ивановна», «Школа налогоплательщиков», «Мерси» и других.

В 2002 году, будучи ещё студенткой, Карина Разумовская сыграла юную Катю в фильме «Ковчег». Однако по-настоящему знаменитой и любимой актрисой она стала после выхода на экраны сериала «Адъютанты любви», где исполнила главную роль Ольги Полухиной.

Позже были фильмы «Всё смешалось в доме...», «Там, где живет любовь», «Блаженная», «Всё не случайно», «Превратности судьбы», «Кровь не вода», «Ветер северный», «Ящик Пандоры», «Мажор» и многие другие полюбившиеся зрителю картины.

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Личная жизнь


Карина Разумовская и Егор Бурдин (Фото: Instagram*@karina_razum)

Первым мужем Карины стал актер Артем Карасев. Знакомство этой пары произошло в стенах театрального вуза. Между ними возникли романтические чувства, которые через четыре года привели к созданию семьи. Торжество состоялось в канун Нового 2005 года. Спустя шесть лет пара развелась. Брак не выдержал напряженного графика актеров, и пути возлюбленных постепенно разошлись.

В 2018 году артистка вышла замуж за Егора Бурдина, своего школьного товарища, который является хозяином сети ресторанов в Санкт-Петербурге.

«Мы с ним одноклассники. Встречались с класса десятого и до курса второго. Потом жизнь нас развела, у нас у каждого были свои семьи. А потом мы снова встретились и вот уже 10 лет вместе», – рассказала Разумовская Татьяне Устиновой.

Спустя год после свадьбы в семье появился сын Платон. Артистка не хотела афишировать своё положение, но после появления малыша она поделилась радостной новостью с поклонниками в социальных сетях.

Стоит отметить, что именно из-за изменения семейных обстоятельств приняла решение завершить участие в сериале «Мажор» и «убила» свою героиню.

Новые проекты


Карина Разумовская (Фото: Instagram*@karina_razum)

Прежде чем получить роль в сериале «Мажор», Карина часто получала предложения сыграть одиноких и несчастных персонажей. Это не соответствовало её амбициям.

После того как актриса завершила работу над проектом «Мажор», она столкнулась с дилеммой: ей продолжали предлагать роли в мелодраматических фильмах, но она осознала, что уже переросла образы милых и несчастных героинь и готова к более глубоким и серьёзным персонажам.

В последнее время она отказывается от романтических героинь и предпочитает создавать сложные и многогранные образы. Она не стесняется показать себя в кадре в невыгодном свете, подчёркивая при этом индивидуальность своих героинь и их реалистичность.

В 2024 году Карина Разумовская порадовала публику новыми работами: «Аутсорс», «Полярный-4», «Трасса» и «Чёрный пёс-5». В 2025 году находятся в производстве ленты «Здесь все свои», «Снеговик» и «Теория большой лжи».

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«Привет с Алтая!»: Ивлеева с мужем отметили её день рождения вдали от городской суеты
Настя Ивлеева с мужем Филиппом отметили её день рождения на Алтае
09 марта 2025, 16:42

Анастасия (Настя) Ивлеева и Филипп Бегак (Фото: Телеграм @ivleeva360)

Скандальная и популярная, вздорная и обаятельная Настя Ивлеева 8 марта отметила свой 34-й день рождения. Отпраздновала она его вместе с мужем Филиппом вдали от городской суеты, причём очень вдали — на Алтае.
После гнуснопрославленной «голой вечеринки» блогер, актриса и телеведущая старалась минимизировать свои проявления в публичном пространстве, отмечает сетевое издание Woman.ru. Даже свадьба Анастасии прошла в режиме почти полной секретности. Новость о том что Ивлеева и племянник Никиты Михалкова Филипп Бегак теперь муж и жена появилась только после церемонии бракосочетания.

Хотя о романе парочки никто даже не догадывался, этот брак, видимо, придал Насте уверенности. Она снова стала появляться в социальных сетях, причём совсем не так, как раньше, когда блогер комментировала буквально каждый свой шаг. Её новые посты отличаются точностью, выверенностью и подчёркнутой корректностью. Например, она опубликовала совместное с мужем фото с Алтая, куда они уехали праздновать день рождения телеведущей.

«Крутые читатели у тебя, Настюша. Любят навзничь или искренне любопытствуют! Спасибо вам за это огромное! У нас и правда тут крутая компашка!» — написала она слова благодарности за поздравления под фотографией с Филиппом.

Многие пользователи Сети упрекают Ивлееву в том, что это — брак по расчёту, ведь блогеру надо было любыми способами спасать утопающую репутацию. Сама Настя эти слухи не комментирует. Только однажды она не сдержалась.

«А у нас все бабам счастья простить не могут!» — написала артистка, пытаясь поставить точку в разговорах о фиктивности её брака.

В конце прошлого года она продала свой дом и переехала жить к мужу. Ведь из раздельное проживание давало лишние поводы для разговоров об «искусственности» этого союза.

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