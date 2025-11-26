Жителей Подмосковья приглашают помочь нуждающимся детям
Благотворительную акцию по помощи детям запускает проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Принять в ней участие могут жители всех российских регионов, включая Московскую область, сообщает пресс-служба проекта.
Акция проводится в пользу подопечных фонда Александра Кержакова «Звёзды Детям». Чтобы помочь ребятам, нужно иметь регистрацию в сервисе проекта «Другое Дело» и перевести в фонд накопленные баллы.
«Не каждый житель Подмосковья может приехать в детский дом или перевести деньги, поэтому появилась идея, что участники «Другого Дела» могут поделиться накопленными баллами и тоже стать частью такого важного дела», — сказал руководитель отдела специальных мероприятий проекта «Другое Дело» Иван Тристан.В рамках акции в сервисе «Другое дело» откроют виртуальный каталог с товарами для детей. До 20 декабря пользователи сервиса смогут перевести баллы на их покупку, а 31 декабря подарки вручат подопечным фонда.