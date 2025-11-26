Жителей Подмосковья приглашают помочь нуждающимся детям

26 ноября 2025, 11:23

Фото: пресс-служба проекта «Другое Дело»

Благотворительную акцию по помощи детям запускает проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Принять в ней участие могут жители всех российских регионов, включая Московскую область, сообщает пресс-служба проекта.





Акция проводится в пользу подопечных фонда Александра Кержакова «Звёзды Детям». Чтобы помочь ребятам, нужно иметь регистрацию в сервисе проекта «Другое Дело» и перевести в фонд накопленные баллы.





«Не каждый житель Подмосковья может приехать в детский дом или перевести деньги, поэтому появилась идея, что участники «Другого Дела» могут поделиться накопленными баллами и тоже стать частью такого важного дела», — сказал руководитель отдела специальных мероприятий проекта «Другое Дело» Иван Тристан.