Жителей Подмосковья приглашают принять участие в контрольной «Выходи решать!»
Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!» будет проходить с 28 сентября по 5 октября. Проверить свои знания смогут все желающие в любой точке земного шара. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Каждый год образовательный проект охватывает свыше 100 тысяч участников по всей стране. По данным за предыдущие годы, наибольшей популярностью пользуется физика, её выбирают 45% человек. На втором месте математика (40%), на третьем информатика (22%), а на четвёртом биология (18%).
«Задания составляют преподаватели, методисты и выпускники МФТИ, учителями Физтех-лицея им. П.Л. Капицы и научные сотрудники РАН. В разработке задач на контрольную участвуют также эксперты из МГУ и Тихоокеанского государственного университета», — отмечается в сообщении.Около 75% участников составляют ребята в возрасте от 14 до 17 лет, остальные — старше 18 лет.
Решать задачи контрольной можно будет в онлайн-режиме на платформе All Cups от VK. Кроме того, в регионах откроют очные площадки, где организуют различные мастер-классы, квесты и другие активности.