Жителей Подмосковья приглашают принять участие в контрольной «Выходи решать!»

26 августа 2025, 10:24

Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!» будет проходить с 28 сентября по 5 октября. Проверить свои знания смогут все желающие в любой точке земного шара. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Каждый год образовательный проект охватывает свыше 100 тысяч участников по всей стране. По данным за предыдущие годы, наибольшей популярностью пользуется физика, её выбирают 45% человек. На втором месте математика (40%), на третьем информатика (22%), а на четвёртом биология (18%).





«Задания составляют преподаватели, методисты и выпускники МФТИ, учителями Физтех-лицея им. П.Л. Капицы и научные сотрудники РАН. В разработке задач на контрольную участвуют также эксперты из МГУ и Тихоокеанского государственного университета», — отмечается в сообщении.