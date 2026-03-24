Жителей Подмосковья приглашают принять участие в новом сезоне премии #МЫВМЕСТЕ

24 марта 2026, 10:55

оригинал Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

Стартовал приём заявок на участие в новом сезоне международной премии #МЫВМЕСТЕ, направленной на поддержку общественно значимых проектов и инициатив. Представить свои разработки и достижения могут и жители Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства информации и молодёжной политики.





О старте сезона объявил сопредседатель оргкомитета премии, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.





«Премия #МЫВМЕСТЕ — это общественное признание на самом высоком уровне. Участие открывает новые возможности лидерам социальных инициатив, которые помогают людям в трудной жизненной ситуации, семьям участников СВО и ветеранам, сохраняют историческую память, решают социальные проблемы или заботятся об экологии в стране и мире», — сказал Сергей Кириенко.