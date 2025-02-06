Жителей Подмосковья приглашают принять участие в переписи воробьёв

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Зимняя перепись воробьёв стартовала в России, принять участие в этой экологической акции могут все желающие, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«На территории Московской области обитают два вида воробья: домовый и полевой. По наблюдениям прошлого года, особые опасения вызывает популяция домового воробья: численность этих птиц в ряде регионов регионах снизилась катастрофически. Всероссийская перепись воробьёв позволит специалистам вовремя принимать эффективные меры по защите этих видов», — говорится в сообщении.Для участия в акции достаточно заполнять анкету наблюдений: фиксировать встречи с птицами и их координаты. Активные участники переписи получат именной сертификат.
Подробная информация о всероссийской зимней переписи воробьёв размещена на сайте проекта.
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