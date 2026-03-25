Жителей Подмосковья приглашают принять участие в проекте «Мои наставники»

25 марта 2026, 16:46

Фото: медиасток.рф

Третий сезон проекта «Мои наставники» стартовал в России, к участию в нём приглашаются студенты вузов, техникумов и колледжей в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России, включая Московскую область. А наставниками могут стать профессионалы, добившееся успеха в различных сферах. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





«Мои наставники» — это разработка Женского движения партии «Единая Россия», созданная при поддержке Минобрнауки РФ.





«Цель проекта «Мои наставники» состоит в формировании навыков социального проектирования у студентов, а также в создании преемственной системы социальных лифтов для раскрытия потенциала молодёжи в интересах развития социальной политики страны», — говорится в сообщении.