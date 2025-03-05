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Жителей Подмосковья пригласили к участию в конкурсе «Городская среда будущего. Практики созидания»

Фото: сообщество «Живые города»

Фото: сообщество «Живые города»

Жителей Подмосковья пригласили к участию в Общероссийском конкурсе и образовательной программе «Городская среда будущего. Практики созидания», которая направлена на поддержку подростков в их самоопределении, развитии навыков проектной деятельности, предпринимательства и лидерства.
Общероссийский проект для школьников и молодёжи от 12 до 25 лет, а также для учителей, педагогов и родителей организован сообществом «Живые города» при участии известных экспертов ведущих вузов, включая РАНХиГС, НИУ ВШЭ, МГУ, МШУ, СКОЛКОВО, ДОМ.РФ и АСИ.

Участие в конкурсе открывает возможность привлечения школьников, молодёжи и взрослых в совместное развитие и дальнейшую реализацию городских проектов, которые позволят сделать реальный вклад в развитие регионов.

До 27 апреля проходит второй этап образовательной программы «Практики созидания», зарегистрироваться на который можно до 17 марта.

По итогам конкурса финалисты уже в этом году смогут безвозмездно получить комплексную экспертную образовательную, информационную и методологическую поддержку от ведущих экспертов России.

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В Подмосковье с начала года ликвидировали более 40 опасных подходов к ж/д путям
05 марта 2025, 12:31

Фото: пресс-служба МТДИ МО

42 опасных нелегальных подхода к железнодорожным путям ликвидировали в Московской области с начала текущего года. Работы провели в рамках комплекса мер по снижению летальных несчастных случаев на железной дороге, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В Подмосковье больше всего смертельных случаев на железной дороге происходят при несанкционированном переходе, поэтому мы ведём активную работу по ликвидации небезопасных подходов к путям — так называемых «опасных троп». В прошлом году было ликвидировано более 200 таких троп, в этом году перекрыли уже 42 несанкционированных прохода в 15 округах», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Он добавил, что самый большой объём работ провели на территории округа Люберцы, где перекрыли десять опасных троп.

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#минтранс мо
#безопасность
#железная дорога
#московская область
#подмосковье
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Жителям Подмосковья напомнили о правилах противопожарной безопасности на сельхозземелях
05 марта 2025, 12:24

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Весной и летом значительно возрастает риск пожаров, вызванных выжиганием сухой травы. В Подмосковье ежегодно фиксируется свыше 4 тысяч таких случаев, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В связи с этим МЧС Подмосковья заранее готовится к пожароопасному сезону, принимая меры по защите населения и территорий от природных возгораний.

По данным Минсельхозпрода Подмосковья, владельцы земель сельскохозяйственного назначения обязаны своевременно очищать свои участки от сухой растительности. Земли, граничащие с лесными массивами, должны иметь защитную полосу шириной не менее 10 метров либо противопожарный барьер, например, минерализованную полосу шириной 1,4 метра.

За несоблюдение этих требований предусмотрены штрафы согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях:

  • для физических лиц — от 5 000 до 15 000 рублей;
  • для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей;
  • для индивидуальных предпринимателей — от 40 000 до 60 000 рублей;
  • для юридических лиц— от 300 000 до 400 000 рублей.
В условиях особого противопожарного режима санкции ужесточаются: штрафы для физических лиц возрастают до 10 000–20 000 рублей, для должностных — до 30 000–60 000 рублей, для ИП — до 60 000–80 000 рублей, а для организаций — до 400 000–800 000 рублей.

Кроме того, в Министерстве напомнили, что нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека, влечёт уголовную ответственность по статье 219 УК РФ. Виновному может грозить штраф до 80 000 рублей или лишение свободы на срок до 7 лет.

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#пожарная безопасность
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В Люберцах поймали магазинного вора, вернувшегося на место преступления
05 марта 2025, 12:10

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Мужчину, подозреваемого в краже из одного из сетевых супермаркетов в Люберцах, задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Росгвардейцы получили сигнал из одного из охраняемых магазинов о срабатывании кнопки тревожной сигнализации. Прибыв на место, они узнали, что в торговом зале охранник заметил мужчину, который несколько недель назад похитил из этого магазина товары более чем на 22 тысячи рублей. Тогда злоумышленник забрал с полок дорогой парогенератор и кофемашину, незаметно пронёс неоплаченную технику через кассы и скрылся. Но в этот раз мужчина не успел ничего похитить, так как охранник нажал тревожную кнопку», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили в отделение полиции. Выяснилось, что задержанный — ранее судимый 30-летний уроженец Дагестана. По факту кражи из магазина проводится проверка.

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#росгвардия
#люберцы
#магазин
#кража
#криминал
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В Московской области зафиксированы встречи с краснокнижной кошкой
05 марта 2025, 12:02

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

В Минэкологии Московской области продолжают поступать сообщения о встречах с рысями. Недавние наблюдения зафиксированы в Волоколамском и Дмитровском округах. Стоит отметить, что этот хищник занесён в Красную книгу Московской области и имеет первую категорию редкости — «находящийся под угрозой исчезновения».
В конце XIX — начале XX века рысь обитала в северной и восточной части Подмосковья, однако к 1990-м годам место её обитания сузилось, и хищник регулярно встречался только в районе Госкомплекса «Завидово» и Шатуры, а также иногда заходил в приграничные округа.

В начале 2000-х годов область распространения рыси немного увеличилась. Так, в прошлую зиму сотрудники Озернинского охотничьего хозяйства зафиксировали четыре особи в Рузском городском округе во время зимнего маршрутного учёта.

Численность рысей напрямую связана с популяцией зайца-беляка. В середине 1980-х годов, когда численность беляков достигла максимума, в Московской области насчитывалось от 26 до 51 рыси. Однако в дальнейшем количество зайцев сократилось, и к 1994 году численность рысей снизилась до 12 особей.

В 2000–2003 годах, на фоне роста популяции беляков, число этих хищников снова увеличилось примерно до 30.

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#подмосковье
#животные
#красная книга
#волоколамск
#дмитровский городской округ
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На ж/д станции в Балашихе провели рейд по безопасности
05 марта 2025, 11:51

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Профилактический рейд по безопасности провели на станции Железнодорожная в Балашихе представители окружной администрации совместно с волонтёрами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В ходе акции участники рейда рассказали пассажирам об основных правилах поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры и раздали около 50 тематических брошюр», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров (добровольцев), включающий помощь в организации и проведении акций, выдачу грантов и субсидий, а также информационную, методическую и консультационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.

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#минтранс мо
#балашиха
#железная дорога
#безопасность
#волонтеры
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