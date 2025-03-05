Жителей Подмосковья пригласили к участию в конкурсе «Городская среда будущего. Практики созидания»

Фото: сообщество «Живые города»
Жителей Подмосковья пригласили к участию в Общероссийском конкурсе и образовательной программе «Городская среда будущего. Практики созидания», которая направлена на поддержку подростков в их самоопределении, развитии навыков проектной деятельности, предпринимательства и лидерства.
Общероссийский проект для школьников и молодёжи от 12 до 25 лет, а также для учителей, педагогов и родителей организован сообществом «Живые города» при участии известных экспертов ведущих вузов, включая РАНХиГС, НИУ ВШЭ, МГУ, МШУ, СКОЛКОВО, ДОМ.РФ и АСИ.
Участие в конкурсе открывает возможность привлечения школьников, молодёжи и взрослых в совместное развитие и дальнейшую реализацию городских проектов, которые позволят сделать реальный вклад в развитие регионов.
До 27 апреля проходит второй этап образовательной программы «Практики созидания», зарегистрироваться на который можно до 17 марта.
По итогам конкурса финалисты уже в этом году смогут безвозмездно получить комплексную экспертную образовательную, информационную и методологическую поддержку от ведущих экспертов России.
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Участие в конкурсе открывает возможность привлечения школьников, молодёжи и взрослых в совместное развитие и дальнейшую реализацию городских проектов, которые позволят сделать реальный вклад в развитие регионов.
До 27 апреля проходит второй этап образовательной программы «Практики созидания», зарегистрироваться на который можно до 17 марта.
По итогам конкурса финалисты уже в этом году смогут безвозмездно получить комплексную экспертную образовательную, информационную и методологическую поддержку от ведущих экспертов России.
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Анастасия Чинкова