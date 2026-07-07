Жителей Подмосковья пригласили на конкурс воздушных змеев из макулатуры
В Подмосковье стартовал экологический конкурс по созданию и запуску воздушных змеев из макулатуры. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии региона.
Мероприятие проводят в рамках Всероссийской акции «БумБатл» нацпроекта «Экологическое благополучие».
«Такие акции собирают в Подмосковье всё больше участников, особенно молодёжи, поскольку организаторы работают очень креативно, с выдумкой. В прошлом сезоне «Бумбатла» наша область заняла второе место в России по количеству собранной макулатуры, уступив только Москве и опередив Санкт-Петербург. Рады, что организаторы находят новые формы участия, такие как конкурс воздушных змеев. Приглашаем жителей Подмосковья на это увлекательное мероприятие», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Чтобы принять участие в конкурсе, нужно собрать макулатуру, изготовить из старых газет, журналов или картона бумажного змея, запустить его на природе и снять полёт. Фото или видео нужно опубликовать в соцсетях с хештегами #бумбатл, #нацпроектэкоблагополучие, #экосистема.
В конкурсе могут участвовать посты, опубликованные с 1 июля по 31 августа этого года. Победителями станут 20 лучших участников в личном зачёте и три коллектива, набравших наибольшее количество лайков на сайте. Они получат призы от организаторов.