Росгвардеец задержал на детской площадке в Балашихе злобного мужчину с топором

21 августа 2025, 16:25

Фото: Istock / Анатолий Тушенцов

Росгвардеец в свободное от службы время задержал вооружённого топором мужчину во дворе жилого дома в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.







«Сотрудник ОМОН «Авангард» увидел, что по детской площадке, на которой в тот момент находились дети, ходит человек с топором. В ответ на вопрос о причинах такого поведения тот напал на правоохранителя. Однако боец спецназа обезоружил и нейтрализовал нападавшего», – говорится в сообщении.