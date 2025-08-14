Жителей Подмосковья пригласили принять участие в фенологической акции
В России 15 августа пройдёт Единый фенологический день под эгидой Русского географического общества. Принять в нём участие могут и жители Московской области, сообщили в Минэкологии Подмосковья.
В ведомстве напомнили, что фенология – это наука о сезонных явлениях природы, времени и причинах их наступления. Фенологов интересуют процессы, регулярно происходящие с течением времени в конкретной географической точке.
«Фенологические наблюдения важны и для экологов. Единовременное наблюдение в разных точках позволит определить осеннюю динамику развития видов, выявить их реакцию на погоду и климатические изменения. Собранные данные позволят отследить и предсказать сезонные изменения, спланировать мероприятия по охране конкретных видов», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.В 2025 году объектами Единого фенологического дня выбрали деревья. Это рябина обыкновенная, берёза пушистая или липа сердцелистная. Участникам нужно выбрать конкретное дерево, зафиксировать его местоположение и определить фенологическое состояние.
Наблюдателем может стать каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на портале или в мобильном приложении проекта «Окружающий мир».
Подробнее об акции можно узнать по ссылке.