Жителей Подмосковья пригласили принять участие в фенологической акции

14 августа 2025, 20:31

оригинал Фото: Медиаархив Подмосковья

В России 15 августа пройдёт Единый фенологический день под эгидой Русского географического общества. Принять в нём участие могут и жители Московской области, сообщили в Минэкологии Подмосковья.





В ведомстве напомнили, что фенология – это наука о сезонных явлениях природы, времени и причинах их наступления. Фенологов интересуют процессы, регулярно происходящие с течением времени в конкретной географической точке.

«Фенологические наблюдения важны и для экологов. Единовременное наблюдение в разных точках позволит определить осеннюю динамику развития видов, выявить их реакцию на погоду и климатические изменения. Собранные данные позволят отследить и предсказать сезонные изменения, спланировать мероприятия по охране конкретных видов», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.